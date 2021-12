Snijeg, bura, kiša - diljem zemlje vrijeme blokira promet! Na Kvarneru i u Dalmaciji puše bura s orkanskim udarima, Lika se zabijelila.

Za sav promet zatvorena je dionica autoceste od čvora Sveti Rok do Posedarja, magistrala od Senja do Karlobaga i Paški most. Udari bure najjači su u podvelebitskom kanalu. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, a kamioni s prikolicom, zbog nanosa snijega, ne mogu se probiti ni cestom od Gračaca prema Kninu.

"Ovdje se prave nanosi od metar, metar i po. Znači, vi dođete do nanosa, a nakon sat vremena, i manje, iza ralice, ne može se proći", kaže Stjepan Knežević, Nadcestarija Gračac.

"Zimske službe su odradile sve, samo čekamo da policija pusti", kaže vozač kamiona Mirko.

Ponovno je poplavilo i Dicmo. Voda je nekima ušla u garaže i podrume, izvire po cijelom mjestu jer, kažu, tlo je zasićeno slivnim vodama.

"40 godina upola manje, i više od pola manje. To znači negdje bi izvirala il nešto slično", kaže Božo iz Dicma, dodavši da nikada nije bilo tako.

"Ovdje mi sadimo krumpire i kapulu svake godine. Nikad nema vode. A sada preko dva metra vode", kaže i Nikša



