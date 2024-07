Klupko oko mini hidroelektrane na izvoru Une počelo se odmotavati: "Naše sumnje su se ispunile"

Izvor Une najdublji je krški izvor u Hrvatskoj, jedan od pet najdubljih u svijetu. Mještani Donje Suvaje i Srba brane ga od devastacije jer se na 200-tinjak metara od vrela nalaze bageri.



"Evo koliko dana mi ovdje dolazimo, mi samo vidimo da se ova voda smanjuje i smanjuje", kaže Tanja Rastović iz Udruge Una Srb.

Prosvjedovali su treći put u posljednih mjesec dana.



"Ovo je biser, ovo nam je sve ovde još ostalo, 'oće i ovo da nam unište", rekao je Dragan Dubić iz Donje Suvaje.



"Nećemo odustat nikad, piše na onome da su radovi počeli 2022., a počeli su 2024., vi ste među prvima došli", dodao je Jovo Dubaić.

Pročitajte i ovo Napadači u zatvoru Načelnik Konavla o tučnjavi na granici: "Ljudi su frustrirani i naravno da emocije prorade"

Investitoru je još 2015. izdana lokacijska dozvola. Izmijenjena je i dopunjena, bez studije utjecaja na okoliš. Godinu poslije, dobio je i građevinsku dozvolu. Koju je produljio 2019. godine.

Što o svemu misle čuvari prirode i što očekuju od Inspektorata, pogledajte u videoprilogu novinarke Sanje Jurišić.

Klupko se počelo odmotavati

"Mogla bih slobodno reći da se klupko oko gradnje mini hidroelektrane na izvoru Une počelo odmotavati. Gotovo sve inspekcije bile su na terenu u posljednja dva tjedna. I pomalo pristižu nalazi.

Ono što zasad doznajemo jest da investitor ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, ima i lokacijsku, ali nema taj ključni papir - Studiju utjecaja na okoliš.

Postavlja se i pitanje kako je dobio građevinsku, kojoj prethodi upravo ova sporna lokacijska dozvola, bez studije utjecaja na okoliš? Podsjetimo, te dozvole izdaje nadležni ured u Zadarskoj županiji.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije stiže novi, svježi nalaz s današnjim datumom. Kažu da ih je investitor 2015. trebao kontaktirati, a nije, i potrebna je bila procjena gradnje na okoliš

U cijelu priču uključeno je i Minsitarstvo graditeljstva, provode se brojni nadzori", objasnila je trenutnu situaciju novinarka Sanja Jurišić.

"Klupko se počelo odmotavati, naše sumnje su se ispunile - investitor nema potebnu dokumentaciju za gradnju hidroelektrane", rekao je gost Dnevnika Nove TV zamjenik načelnika Gračaca Nebojša Rađenović.

Upravo iz općine Gračac prije osam je godina došla suglasnost za zahvat, podsjetila je novinarka.

"Općina je tada dala suglasnost, ali na vlasti su bili neki drugi ljudi"; rekao je.

"Načelnik općine nije ništa rekao, trenutno je na bolovanju. Malo smo razgovarali o toj temi, ali on se nije pojavljivao, pogotovo kad su bili razgovori oko novinara", rekao je Rađenović.

Na pitanje o tome smatra li da je u pozadini svega kriminal zamjenik načelnika odgovorio je potvrdno.

"Nenormalno je da na našoj ljepotici Uni netko napravi mini hidroelektranu. To je jednostvno zločin nad rijekom", rekao je i objasnio da očekuje obustavu radova.

"To je jednio s čime bismo bili zadovoljni, da se više nikada to ne dogodi. Naši su planovi razvoj turizma. Smatramo da bi to pogodovalo općini i našem mjestu", rekao je za Dnevnik Nove TV.

Novinarka Sanja Jurišić podsjetila je da načelnik općine nije htio stati pred kamere. Mještani i zamjenik načelnika čekaju obustavu radova koja bi se eventualno mogla dogoditi, ali to ovisi o inspekcijskim rezultatima. Vodopravna inspekcija, kao i inspekcija rada još rade na terenu.

Pročitajte i ovo Poslali poruku ministru Dabri Užarene slavonske oranice zadaju nove glavobolje poljoprivrednicima: Smanjit će se urod kukuruza do 70 posto

Oglasio se i Državni inspektorat

Na pitanja novinarke Jurišić u međuvremenu je odgovorio i Državni inspektorat Republike Hrvatske. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Državni inspektorat, nadležne inspekcije, i to građevinska, vodopravna, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode, inspekcija zaštite na radu i inspekcija rada obavile su očevid predmetne lokacije slijedom kojeg je građevinska inspekcija utvrdila da je ishođena pravomoćna građevinska dozvola važeća kao i da je prijava početka građenja izvršena u zakonom propisanom roku.

Nadalje, nadzorom inspekcije zaštite prirode utvrđeno je da su lokacijska dozvola te izmjena i dopuna lokacijske dozvole izdane bez provedene Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (koja treba sadržavati Uvjete zaštite prirode), što je u suprotnosti s odredbama članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) temeljem kojega je donesena predmetna lokacijska dozvola.

Obzirom na navedeno, za izdanu lokacijsku dozvolu i njenu izmjenu i dopunu, zatražen je upravni nadzor Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Inspekcijski postupak je u tijeku.

Jednako tako, inspekcija zaštite okoliša je utvrdila da prije ishođenja Izmjene i dopune lokacijske dozvole, nositelj zahvata nije od nadležnog Ministarstva zatražio mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja navedenog zahvata na okoliš. Inspekcijsko postupanje je u tijeku.

Inspekcijski nadzor vodopravne inspekcije je u tijeku.

Inspekcijski nadzor inspekcije zaštite na radu i inspekcije rada je u tijeku", obavijestili su iz Državnog inspektorata.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.