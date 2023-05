Vrhunac vodenog vala prolazi kroz područje Petrinje i Siska. Dio naselja kod Kupe je potopljen, voda je ušla u kuće, vikendice, pomoćne objekte. Do nekih mještana na području Žažine se može samo čamcem, a Kupa je kod Petrinje probila kroz kanalizaciju.

Nasipi koji su stradali u potresu se jačaju, zasad voda nije stigla do kuća u samoj Petrinji. Vodostaj Kupe i dalje raste i približava se povijesnom maksimumu, no iz Hrvatskih voda kažu da neće biti rekordan. Gradonačelnica Petrinje ističe kako do najcrnjeg scenarija ne bi trebalo doći.

"Vjerujemo da do toga neće doći, ali sve je pripremno. Osiguravaju se nasipi, zemljani i boks barijere dodatnim zečjim nasipima odnosno vrećama s pijeskom", navodi Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

Uništene kuće, podrumi, automobili: Ovo su priče ljudi koji se bore protiv nemilosrdne poplave

"Jedino sredstvo nam je taj čamac, prolazak kroz Petrinjsku, to je županijska cesta, odsječeni smo od svega", rekao je Ivica Ribić iz Žažine. "Četiri pumpe su pumpale, ali ne može to ispumpati, nema šanse", kazao je Marijan Hrvoj iz Žažine.

U Petrinji trenutno bez poplavljenih kuća

Reporter Domagoj Mikić prati što se sada događa na petrinjskom području. O tome je razgovarao s zapovjednikom JVP Grada Petrinje Zvonimirom Ljubičićem.

Ljubičić navodi da trenutno u Petrinji nema poplavljenih kuća. "Mještani nam se javljaju s pitanjima, ponekad im treba riječ utjehe", navodi i dodaje da će se vidjeti što ih čeka u noći koja tek dolazi.

Očekuje da će Kupa rasti još desetak centimetara, ali to ne bi trebalo utjecati na njihove intervencije. "Građani su navikli na visoke vodostaje, no katastrofa iz 2014. godine se ne bi trebala ponoviti", dodao je.

Dok se drugi muče, na sjeveru Hrvatske nema poplava: Evo kako su oni riješili nekad velik problem

"Trebaju se ispumpavati podrumi u kojima ima vrijednih stvari. Ako ih nema, ja bih preporučio da puste tu vodu pa da riješimo kroz dan-dva jer konstantnim ispumpavanjem te vode, ona ponovno nadire negdje kroz zid, odnosno kroz beton i samim tim sapire zemlju oko betona i može doći do urušavanja, odnosno puknuća pa će još brže nadirati", zaključio je Ljubičić.

Vojnici su postavili na Baniji više od 100 tisuća vreća s pijeskom u nasipe, a neumorno rade i dalje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.