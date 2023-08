Vrhunac je toplinskog vala! Cijeli Jadran u crvenom, vrijeme je opasno: Pogledajte kad stiže osvježenje

Nastavljaju se nesnosne vrućine. Za danas je upaljen crveni meteoalarm za cijelu obalu, a kninska je regija u narančastom zbog visokih temperatura.

Meteoalarm za četvrtak (Foto: DHMZ)

DHMZ upozorava na opasnost od toplinskog vala, dok će vrhunac vrućine biti u petak i u subotu. Do nedjelje je za Rijeku, Split i Dubrovnik označena vrlo velika opasnost od toplinskog vala.

Upozorenje DHMZ-a na toplinske valove (Foto: DHMZ)

U četvrtak će prevladavati sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće, a manja je vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u unutrašnjosti zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar, na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će od 18 do 23 stupnjeva u unutrašnjosti te od 25 do 29 na Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva.

Sutra će i dalje biti sunčano i vruće, a temperature će ići do 37.

Zaštitite se od vrućina

Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost, stoga je važno podsjetiti se na preporuke na zaštitu od vrućina.

Da biste se zaštitili od toplinskog udara, potrebno je piti dovoljno tekućine. Redovito pijte negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Ako radite vani, češće se odmarajte. Jedite češće male i što više tekućih obroka te izbjegavajte hranu prebogatu bjelančevinama. Također, nastojte rashladiti prostor u kojemu živite.

Idući tjedan velika promjena

Dobra je vijest da nam pravo osvježenje stiže u ponedjeljak poslijepodne ili navečer. Očekuje se puno pljuskova i pad temperature za više od 10 stupnjeva, najavio je meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić.