16 godina nakon zagađenja vodoopskrbe na zagrebačkim Vrbanima, Vrhovni sud potvrdio je presudu općinskog suda od prije 9 godina, u kojoj se za zagađenje okrivljuje investitora, izvođača radova i tvrtku za nadzor.

Za zagađenu i otrovanu vodu u zgradama na zagrebačkim Vrbanima odgovorni su investitor, izvođač radova, kao i tvrtka za nadzor.

Odlučio je tako Vrhovni sud i potvrdio presudu općinskog suda koja je donesena prije 9 godina.

Odvjetnica stanara Ljiljana Maravić-Pirš objasnila je koji bi trebali biti idući koraci za stambeni objekt. "Zgrada bi trebala promijeniti vodoopskrbni sustav. To su značajni troškovi i to nam sad preostaje. To je predmet razgovora koji slijedi", rekla je.

Zagađenje vode u Slavonskom Brodu rezultiralo investicijama u Sikirevcima: Sada će svi imati kvalitetniju pitku vodu

Podsjetimo, do zagađenja vode došlo je 2006. godine, a kao najvjerojatniji uzrok još se tada spominjala nepravilno postavljena izolacijska smjesa koja je prodrla kroz plastične vodovodne cijevi. Analize vode pokazale su prisutnost štetnih spojeva koji mogu biti i kancerogeni. Stanari sada nastavljaju pravnu borbu i tražit će odštetu.

"Mene sad zanima nas što će dalje biti, odnosno kako će se to odraziti na moj stan, na stan bilo koga tu od susjeda. Sve je to super, imamo slovo na papiru i mi bismo trebali slaviti jer smo pobijedili. Naše je zdravlje možda još i dalje ugroženo", rekla je jedna od stanara Gordana Batinić.

