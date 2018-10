Zbog vjetra i oborina Državni hidrometeorološki zavod oglasio je crveni meteoalarm. Od Istre do Dubrovnika snažno jugo zadalo je probleme i na kopnu i na moru. U ponedjeljak će biti još nestabilnije.

Duboka ciklona zapadnije u Sredozemlju podržava izrazito snažno južno strujanje nad našim područjem, nad Jadranom prvenstveno, zbog čega nam pristiže dosta vlažnog zraka. Atmosferski modeli za predviđaju mjestimice veliku količinu oborine.

Ovaj sustav dijelom zahvaća i Afrički kontinent pa će u kišnim oblacima biti i znatna količina Saharskog pijeska zbog čega kiša može biti prljava i blatna. No to je ovaj put manji problem u usporedbi s količinom koja bi ponegdje doista mogla biti impresivna.

Dva su glavna mehanizma koji indiciraju na mogućnost za obilnu kišu: to su konvektivni, zbog izrazite nestabilnosti atmosfere: stvaranje grmljavinskih oblaka i kiša pljuskvote naravi, mnogo oborine u kratko vrijeme.

Drugi mehanizam je orografski, a to je nabijanje vlažnog zraka na strme planinske lance.

Ta dva mehanizma u kombinaciji modeli prepoznaju kao potencijalno opasnu situaciju kad je riječ o količini oborine.

Najviše kiše, upravo zato, u nedjelju navečer i ponedjeljak očekuje se na području Alpi, pa i dijela Slovenije zbog čega će posljedično idućih dana i vodostaji nekih naših rijeka biti u porastu. Na Apeninima i Dinaridima, također se predviđa mnogo kiše.

Najobilnija oborina u Hrvatskoj očekuje se u dijelovima Istre, oko Rijeke, sjevernom Velebitu i Gorskom kotaru, zatim Lici, unutrašnjost Dalmacije lokalno te jugu zemlje. Do stotinjak, ali moguće je i 150 litara po četvornom metru: u jednom danu.

Takva kiša mjestimice može izazvati i bujične poplave pa treba biti na oprezu. Uz kišu, olujno jugo u ponedjeljak će ponegdje na Jadranu biti i orkansko, sa srednjom brzinom do 90 i udarima do 145 km/h. Orkansko jugo podići će valove otvorenog mora do visine barem 4, no mjestimice mogu biti i 5 ili čak 6 metara. Olujnog vjetra bit će i u gorju, a vjetrovito će biti i drugdje u unutrašnjosti.

No valja naglasiti da ni po količini oborine, niti po snazi vjetra, niti dojmu, vrijeme u kopnenom dijelu zemlje neće biti kao ono na Jadranu. Zbog jakog i dugotrajnog vjetra te visokih valova, moguća su poplavljivanja pojedinih uvala i luka, a bit će i poteškoća u prometu, ako ga uopće i bude.

Sva upozorenja vezana uz vrijeme aktualno izdaje DHMZ putem Meteoalarma.

Vrijeme od jutra uglavnom umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom: prije svega na zapadu, a najviše na Jadranu te u predjelima uz Jadran i u gorju. Tu je lokalno moguća obilnija oborina. Puhat će jako i olujno jugo, a u kopnenom dijelu jugoistočni i južni vjetar, u gorju također olujan. Temperatura u unutrašnjosti oko 15, dok će na Jadranu biti većinom između 17 i 20 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

I poslijepodne u ponedjeljak može biti nešto kiše, uglavnom slabe, bit će promjenjivo i vjetrovito, južno i dosta toplo uz temperaturu iznad 20, mjestimice moguće i 23, 24 stupnja.

Slavonija

Vrlo, vrlo toplo za doba godine i u Slavoniji i Baranji. Ovdje i do 25. Uglavnom će se zadržati suho, uz izmjenu sunca i oblaka i povremeno jak jugoistočni vjetar.

Sjeverni Jadran

Na sjevenrom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prevladvat će oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, pri čemu oborina ponegdje može biti obilna. Olujno jugo, poslijepodne će mjestimice dosezati i orkansku snagu, a olujnog vjetra bit će i u gorju. Temperatura na moru oko 20 stupnjeva, u gorju malo svježije, između 15 i 17.

Dalmacija

Slično i u Dalmaciji. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom koja također može biti obilna. Očekuje se vrlo vjetrovito vrijeme uz jako, olujno i orkansko jugo. Temperatura će većinom biti malo iznad 20 stupnjeva.

Tri dana kopno

U utorak ujutro još će biti nešto kiše, osobito na istoku, nakon čega u većini krajeva slijedi razvedravanje i smirivanje vjetra, a kiše bi još moglo biti eventualno u gorju. U srijedu sunčanije i uglavnom suho, no već u četvrtak sa zapada nam stižu novi oblaci, potom i kiša. Bit će i malo manje toplo idućih dana, ali ne i hladno.

Tri dana more

I na Jadranu u noći na utorak i u utorak ujutro još može biti kiše, osobito na jugu gdje i tada postoji mogućnost i za obilniju oborinu. Zatim i ovdje razvedravanje, smirivanje vjetra, a oblačnije će se zadržati jedino na sjeveru. U srijedu i na Jadranu sunčanije i uglavnom suho, a u četvrtak novo naoblačenje, kiša i ponovno jačanje juga.



