Uz zahladnjenje smo u svega nekoliko dana od proljetnog vremena došli do zimskih uvjeta. Pao nam je i prvi ovosezonski snijeg, a bit će ga i danas i to osobito u Gorskom kotaru, gdje bi snježni pokrivač mogao biti i veći od desetak centimetara. Osim snijega, Meteoalarm DHMZ-a upozorava i na ledenu kišu.

Prevladavat će oblačno s oborinama. U većem dijelu unutrašnjosti padat će snijeg i susnježica, no već prijepodne prelaziti u kišu te slabjeti. U Gorskom kotaru i osobito u Lici kiša će se mjestimice smrzavati u dodiru s predmetima.

Jutros slab do umjeren snijeg pada na kontinentu i zapadnoj Slavoniji, dok su drugdje zabilježene kiše i smrzavanje kiše u dodiru s tlom. Na Sljemenu je zabilježen jedan centimetar snijega.

Najniža temperatura zabilježena je na Zavižanu te iznosi -7.6 stupnjeva celzijusevih.

U istočnim predjelima i na Jadranu će biti kiše, a u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom te kiša lokalno može biti obilna.

Vjetar na kopnu umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni, mjestimice s jakim udarima. Jaka i olujna bura na sjevernom Jadranu te jugo i južni vjetar u Dalmaciji tijekom dana u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura na kopnu od 1 do 6, na sjevernom Jadranu do 10, a u Dalmaciji većinom od 10 do 15 °C, samo na jugu i na otocima ponegdje viša, podaci su DHMZ-a.

U nastavku dana će u središnjoj Hrvatskoj ostati oblačno s oborinama, uglavnom kišom. Puhat će većinom slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti tek koji stupanj viša od jutarnje, tj. pet do šest stupnjeva.

Idućih će dana će vrijeme na kopnu uglavnom ostati oblačno, a tek će u petak biti nešto sunčanih razdoblja. Bit će suho, ali je još u srijedu moguća rosulja ili malo kiše. Dnevna temperatura će u narednim danima malo porasti.

Na Jadranu još uglavnom u srijedu može pasti malo kiše, a zatim će biti sunčanije. Umjerena i jaka bura puhat će na sjevernom dijelu, a jugo u Dalmaciji će polako slabjeti te okrenuti na sjeverozapadnjak.

