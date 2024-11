Stabilno i hladno, a ponegdje će nam trebati kišobrani! Pogledajte kakvo će vrijeme biti u nastavku tjedna

Nad Europom se polako mijenja raspodjela ciklona i anticiklona, no Hrvatska je i dalje pod anticiklonalnim utjecajem. Ovaj put na nas djeluje sa zapada kontinenta i u takvim je uvjetima vrijeme većinom stabilno, no manja je vjerojatnost za maglu na kopnu, iako će i dalje biti niskih oblaka.

U srijedu ujutro će vrijeme biti slično kao i posljednjih dana. U unutrašnjosti će većinom biti oblačno, a na Jadranu sunčano. Na obali će puhati umjerena do jaka bura, uz temperaturu od 5 do 11, tako da će biti svježe i hladno. Pod Velebitom će se zbog te bure čak činiti hladnije nego u unutrašnjosti, gdje će temperatura biti između -1 i 3, ali bez vjetra.

I drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti potpuno oblačan i bez sunčanih razdoblja. Rijetko može pasti malo slabe, prolazne kiše ili rosulje, uglavnom u kasno popodnevnim i večernjim satima. Vjetar će puhati vrlo slabo i sa sjevera, a maksimalna temperatura bit će oko 6 Celzijevih stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje oblačno, sivo i tmurno vrijeme – prava kasna jesen. I ondje može biti malo slabe kiše ili rosulje, no bit će to rijetka pojava te će većinom ostati suho. Vjetar će biti vrlo slab, a temperatura najviše do 6 ili 7.

Pred Istrom i Primorjem još je jedan sunčan, ali svjež dan, samo uz malo oblaka. Tek će se navečer više naoblačiti, ali i tada ostaje suho. Bura će sredinom dana oslabjeti, puhat će uglavnom slabo do umjereno, samo pod Velebitom i dalje jako, a onda će navečer posvuda opet jačati. Maksimalna temperatura bit će između 11 i 15 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici vrijeme će biti oblačno i hladno. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar koji će pojačavati taj hladan osjet. Poslijepodne i navečer lokalno je moguća i slaba kiša, a u višim dijelovima, iznad 700 metara, susnježica i snijeg, no neće puno pasti. Temperatura će rasti do vrijednosti između 2 i 6 stupnjeva.

I u Dalmaciji će poslijepodne početi sunčano, bura će slabjeti, na jugu će zapuhati jugo. Srijeda će biti ugodna s temperaturom između 15 i 17, no onda će pred zalazak Sunca stizati sve više oblaka, s juga i jugozapada. I pri tome može pasti malo kiše, osobito navečer, na otocima. Bura će tad ponovno jačati na umjerenu do jaku..

U četvrtak će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno. Lokalno može pasti malo kiše ili rosulje, a u višim predjelima i snijega. Zatim će prema vikendu biti sunčanije. Vjetar će biti uglavnom slab, samo u petak povremeno i umjeren. Jutarnja temperatura malo će se sniziti, a dnevna rasti.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti više oblaka nego posljednjih dana, ali i dalje će ostati većinom sunčano. I tek rijetko može pasti malo kiše, i to uglavnom na jugu u četvrtak ujutro. Puhat će umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima i zbog nje će se činiti da je prilično hladno, osobito u četvrtak i petak. Temperatura će inače biti oko 8 stupnjeva ujutro te oko 14 sredinom dana.

Znači, do kraja tjedna nam ostaje većinom stabilno, svježe, pa i pomalo hladno. Neće biti nekih značajnih oborina. Tek će rijetko pasti malo slabe rosulje ili kiše, a na planinama i snijega. Na moru će i dalje puhati bura, najjača u četvrtak.

