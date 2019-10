Došli smo do kraja lijepog, sunčanog i toplog razdoblja. Još će tijekom ponedjeljka biti prilično toplo: na kopnu do 20-ak stupnjeva, dok će se u Dalmaciji, osobito na jugu, živa u termometru penjati do 25. Ponedjeljak ipak neće biti tako sunčano kao u nedjelju. Od sredine dana će sa zapada stizati sve više oblaka, doći će nam i hladniji zrak tako da će utorak biti tmuran i oblačan, zbog čega trebate pripremiti kišobrane i topliju odjeću.

Tijekom jutra ćemo uživati u sunčanom i vedrom nebu. Na kopnu te ponegdje uz obalu će biti magle. Jutro će na kopnu biti svježe, osobito u Lici i unutrašnjosti Dalmacije gdje će temperatura biti oko nule. Drugdje će temperatura iznositi do sedam stupnjeva, dok će uz obalu biti između 11 i 16 stupnjeva.

Od sredine dana će u središnjoj Hrvatskoj naoblaka postupno rasti, a kiše bi već krajem dana moglo biti na sjeveru. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a najviša će temperatura iznositi do 20-ak stupnjeva.

Što se tiče Slavonije, ondje će se prema kraju dana naoblačiti, a najsunčanije će se zadržati u najistočnijim predjelima. Uz slab do umjeren sjeverni vjetar, temperatura će biti nešto niža od nedjeljna, ali bi trebalo biti toplo uz 20-ak stupnjeva.

Sve više oblaka će se skupljati i na sjevernom Jadranu i u gorju, a krajem dana će u Gorskom kotaru početi i kiša. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti niža od nedjeljne.

U Dalmaciji tijekom poslijepodneva neće biti veće promjene. Prevladavat će sunčano vrijeme, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi od 22 do 25 stupnjeva.

U utorak će u kopnenim dijelovima biti oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom, a u najvišem gorju je moguć i snijeg. Novi tjedan nam donosi i osjetno hladnije vrijeme, odnosno vrijeme primjerenije kraju listopada. Voljeli bismo da je taj prijelaz između ove iznimne topline i hladnijeg vremena blaži, ali nažalost nije, pa za novi tjedan pripremite topliju odjeću.

I Jadran u nastavku tjedna čeka jedna burna i nagla promjena vremena. Prvo će biti oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna.. Osim toga, i ondje će biti osjetno hladnije, osobito sredinom tjedna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr