Nestabilno vrijeme donosi obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar: Detalje donosi Darijo Brzoja

Piše DNEVNIK.hr, 25. siječnja 2026. @ 21:25 komentari
Ilustracija: kiša
Ilustracija: kiša Foto: Getty Images
Vremensku prognozu za naredni tjedan donosi prognostičar Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
  1. Ilustracija
    u Zagrebu

    Dvoje djece u pet dana oslijepjelo zbog opasne igre, liječnica objavila upozorenje
  2. Pas se proteže
    I to ima razlog

    Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
  3. Domagoj Mikić i Josip Medved - 3 4:15 6
    elitna jedinica

    Kobre provode veliku akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
Vremenska prognoza za naredni tjedan, donosi ju Darijo Brzoja
Počeo lov na invazivnu vrstu koja ozbiljno prijeti Jadranu: "Ona ovdje nema neprijatelja, plijen joj je naivan"
Hrvatska planira vlastitu tvornicu streljiva
Teško bolesne ljude varao je na nehumane načine, podvaljivao im otrov škorpiona kao spas: Ekipa rubrike Poziv poslala "lijek" na analizu, evo što su otkrili!
Domaći radnici traženi u turizmu
Dvoje djece u Zagrebu oslijepjelo zbog igre s laserom, liječnica objavila upozorenje
Kobre provode akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Horor na skijalištu: Snježni leopard napao turisticu, internetom kruže snimke
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
"Nije trebala tog dana tamo raditi, sada ju pamte samo kao djevojku s kacigom": Progovorili roditelji konobarice koja je izazvala požar u baru
U rijeci Savi pronađena mrtva žena
Kobre provode akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Dvoje djece u Zagrebu oslijepjelo zbog igre s laserom, liječnica objavila upozorenje
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
Dalibor Brun bio je u braku sa samozatajnom Jagodom
Ljubavna priča Goldie Hawn i Kurta Russella
3 namirnice koje mogu potajno povećati rizik od raka, prema nutricionistima
Ljudi su čekali godinama: Lijek za mršavljenje sada dolazi kao tableta!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Znate li ono što drugi zaboravljaju? Ovaj kviz je pravi test za kvizaše
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
Islanđani svladali Šveđane i bacili Hrvatsku u očaj, više ne ovisimo sami o sebi
Slovenija svladala Mađarsku i utakmicu protiv Hrvatske učinila četvrtfinalom
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Tajne prošlosti: Opet se uvaljuje u probleme
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Stakleni most Ruyi u Kini
Zaboravite Taylor Swift, turneja ove supergrupe donosi milijarde i pokreće američki gospodarski procvat
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
Ulična moda Zagreb lakirane čizme s visokom potpeticom 2026.
Ljubavna poruka na tramvajskoj stanici u Zagrebu
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
