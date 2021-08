Nakon nekoliko djelomice sunčanih dana, stiže nam promjena. Prognozu donosi meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo.

U četvrtak će posvuda biti grmljavinskih pljuskova, uključujući i Dalmaciju. Nije isključena ni mogućnost obilne kiše, a neverini će biti popraćeni olujnim vjetrom.



Promjenu donosi hladna fronta koja stiže sa sjevera i u četvrtak će se premještati preko naših krajeva. Već u prijepodnevnim satima diljem zemlje bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu ili pljuskove i grmljavinu. Oborina lokalno može biti izraženija, osobito na sjevernom Jadranu i u dalmatinskom zaleđu. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na jugu do jako jugo, ali tijekom grmljavinskog nevremena vjetar može pojačati do olujnog.

Jutarnja temperatura u nizinama od 16 do 21, u gorju od 13 do 16, a na moru toplo, do čak 26. U središnjim predjelima i u poslijepodnevnim satima može biti pljuskova i lokalno obilne kiše, ali se prema večeri očekuje smirivanje i djelomično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 26.



U Slavoniji i Baranji promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali i povremene kiše ili pljuskova. Temperatura između 25 i 28, a razvedravanje tek u noći na petak.

U gorju, osobito u Gorskom kotaru, kiša i pljuskovi će se zadržati do večeri. Na sjevernom Jadranu smirivanje vremena očekuje se već poslijepodne iako lokalno još može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar će u večernjim satima okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura na moru od 24 do 27, a u gorju svježije, do 24.

Većina oborina u Dalmaciji se očekuje u prvom dijelu dana, iako ni poslijepodne nisu isključena grmljavinska nevremena. Ipak, prema kraju dana će biti sve više sunčanih razdoblja. I ovdje će vjetar okretati na sjeverozapadnjak, a temperatura nešto niža nego dosada, do 29.

Temperatura mora nije se značajno mijenjala, većinom se mjeri između 25 i 27. Uz oblake, u većini predjela će UV indeks biti umjeren, samo u Dalmaciji visok.

U petak djelomice sunčano, ali još uvijek ne posve stabilno pa mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom u gorju.

Za vikend sunčanije uz porast temperature. Na moru od petka sunčanije i sve toplije, iako još u petak može pasti malo kiše na sjevernom dijelu i unutrašnjosti Dalmacije.