Vrućinama se pomalo nazire kraj, ali hoće li i kada biti i kiše? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

I u srijedu će se iznad naših krajeva prostirati iznadprosječno topao i malo nestabilniji zrak - u gotovo izjednačenom polju sniženog tlaka. Još izraženije nestabilnosti bit će u drugom dijelu četvrtka i u petak, a zamjetan prodor vlažnog oceanskog zraka s obilnim oborinama očekuje se početkom tjedna.

U srijedu ujutro bit će pretežno sunčano, a vjetar će biti vrlo slab. Na Jadranu iznadprosječno toplo uz najnižu temperaturu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva - pa je i dalje na snazi žuti meteoalarm. U unutrašnjosti jutro zamjetno ugodnije uz najniže vrijednosti od 13 do 18 stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja. U istočnim predjelima pretežno sunčano, isto tako iznadprosječno toplo, no ne i posve stabilno pa je ponegdje moguć lokalni pljusak i grmljavina. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura i do 35 stupnjeva.

Premda uz dosta sunca ugorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre valja računati na lokalni pljusak i grmljavinu. Na moru pretežno sunčano i vruće od 31 do 33 stupnja. U gorskom području neuobičajeno toplo od 26 do 30 stupnjeva. Vjetar većinom slab. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i vruće. Ponajprije u unutrašnjosti, uz jači razvoj oblaka očekuje se lokalni pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 31 do 34 stupnja.

More je i dalje iznadprosječno toplo - od 25 do 27 stupnjeva, a i dalje valja pripaziti na dulje izlaganje sunčevom UV zračenju čiji je indeks visok, a samo ponegdje umjeren.

Sljedećih dana u unutrašnjosti bit će djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Povremeno se očekuju pljuskovi i grmljavina - s glavninom u drugom dijelu četvrtka i u noći na petak kada je moguće i nevrijeme. U subotu sunčanije i stabilnije, ujutro ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab. Temperatura malo niža, ali i dalje iznad prosjeka.

Na Jadranu će biti barem djelomice sunčano i nestabilno povremeno s pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu četvrtka i u petak kad će ponegdje pasti i obilnija oborina, a moguće su i nevere. U subotu sunčanije i stabilnije. U četvrtak umjereno do jako jugo, u petak će postupno oslabjeti, a zatim okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bliže prosjeku.

Za vikend će biti većinom sunčano. Poslijepodne, prije svega u gorju, još može pokojeg pljuska. Po svemu sudeći, početkom tjedna posvuda nove, ponegdje i obilnije oborine

