Malo magle - malo sunca: Do kada ćemo uživati u iznadprosječno toplim jesenskim danima, otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Hrvatska je u polju povišenog tlaka, u stabilnoj atmosferi. Frontalni sustavi zadržavaju se zapadnije od naših krajeva, pa je i vrijeme u ovakvoj situaciji mirno, suho, bez oborina, ali često i bez značajnijeg vjetra.

Stoga i uvjeta za maglu u unutrašnjosti ima svakodnevno, a početkom sljedećeg tjedna magle može biti i na Jadranu, poglavito sjevernom. Za sad se čini da se vrijeme neće mijenjati sve do sljedećeg vikenda.



Nedjeljno jutro će u kopnenim krajevima biti maglovito ili uz niske slojevite oblake. Pri tom se magla i niski oblaci lokalno mogu zadržati i dio prijepodneva. Upravo zbog magle je u subotu navečer pa sve do 10 sati ujutro za dobar dio zemlje na snazi i Meteoalarm.

Na većini Jadrana sutra bit će djelomice, a na jugu i pretežno sunčano. Puhat će tek slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, smanjenje naoblake, više sunca svakako će biti u višem gorju, pa za ovakvih dana, preporučujemo planinarenje. Zapuhat će jugozapadnjak, ponajprije na sjeveru, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva. Samo u mjestima s dugotrajnijom maglom, ipak niža.



U Slavoniji i Baranji će nakon maglovitog jutra i sutra prevladavati sunčano te kao i u subotu vrlo ugodno i iznadprosječno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura ovdje će ponovno biti između 21 i 23 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, mjestimice tijekom dana uz umjerenu naoblaku. Na moru sve slabiji jugoistočni vjetar, u gorju jugozapadnjak. U noći na ponedjeljak i na moru je izgledna magla. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 16 do 19, a na sjevernom Jadranu od 20 do 22 stupnja.



U Dalmaciji će biti djelomice ili pretežno sunčano, više sunca očekuje se svakako prema jugu. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će biti od 22 do 24, lokalno moguće i visokih 25 stupnjeva.



Temperatura mora je od 19, 20 na sjevernom Jadranu do 21, 22 stupnja na mnogim mjernim mjestima u Dalmaciji. Eto, kupati se i ove godine može na samom kraju listopada.

Vrijeme u naredna tri dana

Posljednji, posljednji dani listopada nose nam stabilno, dijelom sunčano i uglavnom ugodno toplo vrijeme. Jutra će biti maglovita, a dani malo hladniji od sredine tjedna. U ponedjeljak i utorak još uvijek prilično toplo, iznadprosječno, osobito u mjestima gdje se magla ranije raziđe i gdje bude više sunca.



Magle bi početkom tjedna noću i ujutro moglo biti i na moru, poglavito na sjevernom Jadranu. Danju će puhati tek slab, ponegdje samo i umjeren sjeverozapadnjak. Većinom će i prevladavati sunčano te za ranog poslijepodneva ugodno toplo vrijeme.



Prema današnjim izračunima, vrijeme se neće mijenjati sve do blagdana Svih Svetih, odnosno do sljedećeg vikenda. Više informacija donosimo sutra. Pogledajmo još kratki sažetak prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove.

Pročitajte i ovo Blizu smrti Potresna priča iz Provjerenog o stravičnom iskustvu nakon poroda dobila nastavak: "Pokrenut je unutarnji nadzor"

Pročitajte i ovo Rat na drugom kontinentu Još jedna zemlja zaprijetila: "I mi šaljemo vojnike i obavještajce u Ukrajinu"

Pročitajte i ovo službe na terenu FOTO/VIDEO Vatra progutala višekatnicu u Sesvetama, požar zahvatio i susjednu kuću!