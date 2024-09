Kiše i snažnog vjetra bit će i u narednim danima: Koji će dio zemlje biti najviše pogođen otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Jesensko vrijeme traje i dalje pod prevladavajućim utjecajem ciklone koja će se nad našim područjem po visini zadržavati i sljedećih dana. Dijelovima Austrije i Češke do utorka može donijeti i 150 litara kiše po četvornom metru, stoga se očekuje porast vodostaja i nekih naših rijeka, no za sad nema veće opasnosti.

Ipak, sve ovisi o količini nove kiše, pa je to svakako situacija koja se prati: jednim okom nebo, drugim rijeke. Inače, centar ciklone je istočno od nas, a polje visokog tlaka na zapadu: izraženi gradijenti tlaka pogoduju i jakom vjetru koji će kod nas puhati sutra.



Očekuje nas većinom oblačno jutro, ponegdje na Jadranu, uglavnom južnije umjereno oblačno, uz nešto sunca, no kiše, barem malo isto tako povremeno može biti posvuda, najrjeđe na jugu.

Obilnija u početku u unutrašnjosti, osobito prema istoku. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni vjetar, na sjeveru zemlje i s olujnim udarima.

Duž Jadrana sjeverozapadni i sjeverni, snažnije na Dalmatinskoj obali i otocima. Stoga vrijede i sva upozorenja. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima od 6 do 10, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.



Pretežno oblačno i povremeno kišovito nastavit će se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, temperatura od 11 do 15 stupnjeva.



Oblačno s kišom ostaje i u Slavoniji i Baranji, no uglavnom prijepodne ponegdje i obilnijom. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar uz koji ni u najtoplijem dijelu dana temperatura neće preko 13, 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se umjereno do pretežno oblačno, uz malo kiše, češće prijepodne, dok će sunčanih razdoblja biti uglavnom poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer mjestimice bura. Temperatura u gorju od 10 do 13, a na sjevernom Jadranu od 18 do 22 stupnja.



I Dalmaciju očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sunčanih razdoblja bit će većinom na jugu gdje se očekuje i najviše suha vremena. Prema kraju dana kidanje naoblake duž većeg dijela obale. Bit će vjetrovito, uz umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Navečer će ponegdje okrenuti na buru. Temperatura, od 15 u unutrašnjosti do većinom 20 na obali, a na jugu i 22 stupnja.

Vrijeme naredna tri dana

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, zadržat će se i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Puhat će i dalje vjetar sa sjevera, u ponedjeljak još jak, potom umjeren. Jutra ostaju svježa, dok će dani prema sredini tjedna biti ipak malo topliji.



Na Jadranu promjenjivije i povoljnije. Bit će sunčanih razdoblja, no ni kiša neće u potpunosti izostati. Izglednija je na sjeveru. U ponedjeljak i utorak sporadični pljuskovi s grmljavinom vjerojatni su na otvorenom moru, a u srijedu i u Dalmaciji.

Na početku tjedna puhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, potom u utorak istočnjak i bura koja će na sjevernom dijelu pojačati, pa će olujnih udara u srijedu biti duž cijele obale. Tek sredinom tjedna malo toplije.



Tjedan ukupno izgleda dosta oblačno, uz povremenu kišu, često i nepovoljne biometeorološke prilike.

