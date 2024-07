Stiže nam promjenjiv, ali ugodan ponedjeljak: Hoće li se temperatura ponovo vrtoglavo povisiti, otkriva meteorolog Vikić-Topić

Vrijeme se u Hrvatskoj u nedjelju smirilo, no novi poremećaj već stiže sa sjeverozapada. Jedna hladna fronta koja će nas samo okrznuti, ali će i potaknuti stvaranje ciklone u Sredozemnom moru što će destabilizirati atmosferu naših krajeva. Promjenjiv ponedjeljak je pred nama.



Većinom će sunčano biti ujutro, ali uz malu do umjerenu naoblaku i to i u unutrašnjosti, i na obali. Već prijepodne može pasti malo kiše ili poneki pljusak, osobito uz cijelu granicu sa Slovenijom, ali i na otocima sjevernog Jadrana. Tamo mogu biti i izraženiji!

Na obali će puhati slaba do umjerena bura. I jutro će posvuda biti ugodno, minimalna temperatura oko 19, a na Jadranu od 23 do 25.

Poslijepodne će biti sunčano u središnjoj Hrvatskoj, ali uz promjenjivu naoblaku i pri tome su vrlo izgledni pljuskovi. Poneki može biti izraženiji, s jakim vjetrom i tučom, osobito u zapadnijim predjelima, uz slovensku granicu. Ponovno će biti vruće i sparno – temperatura oko 30.



U Slavoniji sunčano, ali u drugom dijelu dana uz malo više oblaka, pa onda i mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Oni, kao i obično ljeti, neće padati svugdje, već će biti lokalni, i vjerojatniji su na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura 31-32 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju i gorju popodne će biti pretežno sunčano, ali u početku uz promjenjivu naoblaku, pa i mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Veća je ta mogućnost u Gorskom kotaru, Lici, i unutrašnjosti Istre, no pokojeg će biti i na obali. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura i tramontana, a temperatura će biti oko 30. Samo u višem gorju malo niža.



I u Dalmaciji će sutra biti sunčano, s promjenjivom naoblakom. Zato lokalno može biti pljuskova i grmljavine, vjerojatnije u unutrašnjosti nego na obali iako se niti tamo ne mogu isključiti, ponajprije na sjevernom dijelu. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, no i dalje će biti vruće s maksimalnom temperaturom između 31 i 33.



More je malo osvježilo zbog bure koja je puhala posljednjih dana, ali i dalje je vrlo toplo, između 25 i 28. Sljedeći tjedan će se još malo ohladiti, za stupanj do dva, no onda će krajem srpnja i početkom kolovoza ponovno biti sve toplije.

Vrijeme naredna tri dana

U utorak će na kopnu biti sunčano i vruće. Danju rijetko može pasti poneki kratak pljusak. Ali zato u noći na srijedu i u srijedu novo pogoršanje, tad će biti jače izraženih pljuskova, grmljavine, a moguća je i tuča. No već u četvrtak ponovno stabilnije, sunčanije, i ugodnije, uz nešto nižu temperaturu, oko 27.



I na obali će u utorak biti sunčano, no puhat će umjerena bura. U srijedu promjenjivo i nestabilnije, bit će sunca, naravno, ali lokalno su mogući i kraći pljuskovi, i dalje uz umjerenu buru.

Zatim u četvrtak više sunca, ali bura će ojačati. Tad će puhati umjereno do jako. Temperatura će se malo sniziti, pa će biti ugodnije i manje vruće.

Novi će nam tjedan većinom biti sunčan i vruć. Lokalni pljuskovi su najizgledniji sutra i u srijedu. Češći će biti u unutrašnjosti gdje može biti i kraćeg nevremena. Početkom i krajem tjedna bit će vruće, a sredinom tjedna malo ugodnije, ponovno će blago osvježiti. Tjedan će obilježiti i bura koja će nekima možda malo smetati za kupanje, najjača će biti u četvrtak!