Vlasnik restorana tvrdi da ga je napao rovinjski gradonačelnik: "Taj mafiozo me udario". Paliaga tvrdi drugačije: "Rekao je da će platiti i moja obitelj"

U Rovinju je u subotu došlo do fizičkog obračuna između gradonačelnika i člana IDS-a Marka Paliage i vlasnika restorana Pineta Gordana Jurića.

Kako tvrdi Jurić, gradonačelnik ga je napao.

Incident je potvrdila i istarska policija.

"Mogu potvrditi da je jučer popodne došlo do narušavanja reda i mira u jednom rovinjskom restoranu nakon čega je policija izašla na teren. Trenutno se kroz kriminalističku obradu utvrđuju okolnosti događaja", izjavila je glasnogovornica policije Suzana Sokač ne navodeći imena sudionika za Istra24.

Jurić sve objavio na društvenoj mreži

Na svojem Facebook profilu Gordan Jurić je opisao što se točno dogodilo. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Dragi sugrađani, evo želim podijeliti s Vama sramotu gradonačelnika Marka Paliage.

Dakle ječer oko 17 h je, nasilnik, mafiozo, došao kod mene na moje radno mjesto u restoran. Lijepo i kulturno sam ga dočekao.

Kažem: 'Marko, vidio sam da si me zvao na telefon, ali bio sam u gužvi pa se nisam stigao javiti'. I pitam ga: 'Šta ćeš popiti?', a on odgovori kavu.

Donese moj djelatnik njemu kavu, i krene priča.

Naš gradonačelnik Marko Paliaga, kojega može biti sram svojega ponašanja u tuđoj kući i Bogu hvala da sam uspio zadržati zdrav razum, kaže: 'Ono šta si komentirao na Facebooku da me može biti sram što kradem građane Rovinja i ugostitelje, s velikim računima za odvoz smeća, ćeš lijepo izbrisati'.

Ja gledam u njega i kažem mu: 'Ono šta ja komentiram je iskreno i iz srca i duše. Nemam ništa osobno prema tebi kao ni prema IDS-u, ali Ti kao i Laginja, direktor komunalnog servisa, kradete mene tako da kradete i moju djecu. I nemam ja šta izbrisati. Može Vas biti sram'.

A fini gospodin Marko Paliaga, meni kaže: "Vidit ćeš ti s kime imaš posla i tko sam ja!"

Ma lik je smiješan, kao želio me zastrašiti.

Popije on kavu, i krene sa pretnjama dalje. Ja ga onako promatram i dignem se, da nemam posla s budalom, jer gosti primjete da nešto ne štima.

Uhvatio ga za vrat, prijetio pa udario

Odmakne se ja od tog čudnog lika, koji mi je djelovao pijano ili pod nekim opijatima, kad on odjednom skoči na mene, uhvati me lijevim rukom oko vrata i za majicu i kaže mi 'Ja ću te uništiti, ne znaš ti sa kime imaš posla, jesi me razumio, znaš ti tko sam ja'. I tad me lupi šakom u glavu, dva-tri puta i rastrgao majicu.

Ja ne mogu vjerovati da je takav nasilnik gradonačelnik Rovinja. Što bi tek radio, da je župan ili predsjednik. Čovik ima velikih problema sa sobom. Treba potražiti liječničku pomoć.

Odgurnem ja njega, ne želim konflikt jer znam da ima i gostiju na terasi pa se odmičem, govoreći mu: 'Ti stvarno nisi normalan, sada ću te prijaviti na policiju za nasilje'.

A on bahato: 'Prijavi kome hoćeš, baš me briga, znaš ti tko sam ja.

I ode on kao ljut i nabrijan ča. Fino sam pozvao policiju i prijavio nasilnika.

Ne znam jesu li ga priveli i testirali na alkohol ili opijate. Što reći, ja ću opet glasati za njega kao i drugi, fin neki gospodin, pa kada vas bude reketario nemojte se iznenaditi da dođe u vašu kuću", napisao je vlasnk restorana u svojoj objavi", uzrujan zbog napada.

Oglasio se i gradonačelnik

O, ako kaže gradonačelnik, navodnome napadu, izjasnio se i sam Paliaga na svojem Facebook profilu.

"Poštovani sugrađani i sugrađanke, nastavno na jučerašnji slučaj navodnog napada, obraćam vam se sa službenim priopćenjem.

Nakon što je navedeni gospodin 18. srpnja na društvenim mrežama mene nazvao iznuđivačem i kamatarom po principu talijanske mafije, ali prije svega moju suprugu i kćerku nazvao lopovima koji zajedno sa mnom kradu građanke i građane Rovinja, dana 20. srpnja u 16:23 sati nazvao sam gospodina koji se nije javljao na telefon.

Nakon toga otišao sam u njegov ugostiteljski objekt kojom prilikom smo se rukovali i uljudno pozdravili. Svjestan svoje funkcije i činjenice da sam samim time i pod povećalom javnosti prihvativši i da sam predmet kritika, zamolio sam ga da s društvenih mreža obriše dio komentara u kojem spominje moju suprugu i kćerku nazvavši ih lopovima koji kradu građane Rovinja.

Pročitajte i ovo Reagirala splitska policija Poslao ženi video na kojem drži pušku i rekao da je dolazi ubiti, uhićen je

Gospodin je rekao da to neće učiniti jer smo mu opljačkali obitelj povećanjem cijena odvoza otpada. Nakon što sam ga još jednom to zamolio da učini, uperio je prstom u mene, unio mi se u lice i rekao mi da ćemo platiti moja supruga, kćerka i ja jer smo mu uzeli kruh iz usta njemu i njegov djeci.

Nakon što mi se unio u lice ja sam ga odgurnuo od sebe i to je jedina istina. Oštro odbacujem svaku optužbu o fizičkom napadu što i dotični gospodin zna da nije istina.

Isto tako sve osobe koje me poznaju znaju da se ne koristim rječnikom "znaš ti tko sam ja".

S obzirom na funkciju koju obnašam, odmah nakon izlaska iz ugostiteljskog objekta sam sam kontaktirao policiju i prijavio događaj jer sam pretpostavljao u kojem smjeru će ići ovaj slučaj. Žalosna je jedino činjenica da pojedinci ne biraju način. Gospodin mi je noćas poslao više poruka u kojima mi se ispričava, ali očito da je i to bio dio scenarija.

Žao mi je da je do ovog slučaja uopće došlo no, osim što sam gradonačelnik, ja sam prije svega suprug i otac", napisao je gradonačelnik u svojoj objavi.