Nakon ohlađenja, približava se toplinski val: Meteorolog Nove TV otkiva gdje će biti najtoplije

U polju smo izjednačenog tlaka u prizemnom sloju atmosfere, a sljedećih dana tlak će nešto i porasti pod utjecajem jačanja anticiklonalnog grebena s jugozapada.

U blizini nema fronti, vlažan i nestabilan zrak zadržava se uglavnom sjevernije od nas, i tek u ponedjeljak pritjecanjem svježine atmosfera će se uvjetno destabilizirati pa će postojati mogućnost za pljuskove.

No o tom će biti više riječi u sljedećim izvještajima. Za sad, fokus je ponovno na vrućini, jer nam se nakon nekoliko, za većinu zemlje ipak manje vrućih dana, približava novi val topline.

Pročitajte i ovo Dobivaju ih skoro svi "Mama, telefon mi je pokvaren...": Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je što učiniti ako nam prevaranti pošalju lažne poruke

Pročitajte i ovo Opasne ludorije Kamere zabilježile sulude poteze vozača na hrvatskim cestama: Vožnja u suprotnom smjeru, pretjecanje preko pune linije…



Jutro u petak bit će pretežno sunčano, na kopnu dosta ugodno, čak pomalo i svježe, uz temperaturu oko 15 stupnjeva. Malo niža bit će u gorju, 13, a malo viša u unutrašnjosti, maksimalno 18, dok se na Jadranu očekuje između 22 i 26 stupnjeva. Najtoplije bit će na jugu. Vjetar uglavnom slab, samo u Dalmaciji, i to južnije, u početku mjestimice pojačana bura.



Sunčano će posvuda, pa tako i u središnjoj Hrvatskoj prevladavati i poslijepodne, ponegdje uz tek slab do umjeren razvoj oblaka, većinom sjevernije u regiji. Bit će bez vjetra, a najviša dnevna temperatura bit će blizu 30 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano i poslijepodne vrlo toplo ili vruće. I ovdje najčešće oko 30.



Većinom sunčano vrijeme očekuje i sjeverni Jadran i gorske krajeve. Poslijepodne će u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru biti slabog ili umjerenog dnevnog razvoja oblaka, a samo u Gorskom kotaru pri tom stoji i mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slab, ponegdje umjeren vjetar s mora, većinom jugozapadni. Temperatura u gorju od 25 do 29, a na moru oko 31 stupanj. Što za posljednjih deset dana srpnja i nije previše.



I u Dalmaciji ćee u petak biti sunčano, ali ipak više vruće nego drugdje u zemlji. Ovdje temperatura ide i do 33. Osobito u zaleđu. Ujutro bura, dok će poslijepodne puhati uglavnom umjeren maestral.



Bura je na pojedinim lokacijama malo rashladila more, no i dalje je ugodno za kupanje, većinom od 25 do 28 stupnjeva. Iznimke su Šibenik koji u četvrtak mjeri 22 te Dubrovnik s 23 stupnja.



UV indeks će u petak u cijeloj zemlji biti vrlo visok.

Pročitajte i ovo CROBAROMETAR ZA SRPANJ Koliko birača Domovinskog pokreta podržava rad Vlade, a tko je najpopularniji političar? Jedan bilježi blagi skok!

Vrijeme naredna tri dana

Pretežno sunčano i vruće pratit će nas i tijekom vikenda. Temperatura na kopnu u nedjelju ponovno ide i do 35 stupnjeva. U ponedjeljak manje vruće, a uz sjeverac i osvježenje, prolazno su na sjeverozapadu od kraja nedjelje mogući i pljuskovi.



Na Jadranu će prevladavati sunčano te također vruće. Ne samo za vikend nego i na početku sljedećeg tjedna. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 37 stupnjeva, a sve toplije bit će i noći. Puhat će uglavnom slab maestral, ujutro uz obalu burin, a u ponedjeljak će zapuhati jaka bura.



Vruće vrijeme zadržat će se cijeli sljedeći tjedan, poglavito u Dalmaciji. Nekih ozbiljnijih oborina, negdje tamo do četvrtka-petka nema na vidiku. A i to je za sad upitno. Jedino ove nestabilnosti s nedjelje na ponedjeljak, poneki pljusak, možda, uglavnom na sjeverozapadu zemlje, eventualno na sjevernom Jadranu.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.