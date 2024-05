Početak tjedna donosi žuti meteoalarm za dio Hrvatske: Slijedi nova promjena

Prema nama se sa zapada premješta atmosferska fronta ispred kojeg će u ponedjeljak u naše krajeve sve naglašenije strujati topao sredozemni zrak.

Taj će se atmosferski poremećaj sa svojim kišnim i grmljavinskim oblacima premještati preko naše zemlje u utorak i srijedu, a zatim će sa sjeverozapada prolazno jačati greben anticiklone.



U ponedjeljak ujutro i prijepodne u gorskim predjelima djelomično, a u većini krajeva i pretežno sunčano. U unutrašnjosti jačat će jugozapadnjak, a na moru, osobito prema otvorenom jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i vjetrovito uz umjeren povremeno i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice ili pretežno sunčano i vrlo toplo ponegdje do 26 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano. U gorskom području puhat će većinom umjeren, a povremeno i jak jugozapadnjak zbog kojeg je na snazi žuti Meteoalarm. Na Jadranu većinom umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano i toplo većinom uz umjereno jugo. Poslijepodne temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



Temperatura mora na sve većem dijelu Jadrana doseže, a na jugu i prelazi preporučenu donju granicu za kupanje od 18 stupnjeva.



No s time valja i računati i na sve jači i opasniji indeks UV-zračenja koji će u ponedjeljak u većini krajeva biti vrlo visok.

Vrijeme u sljedeća tri dana

U utorak i srijedu u unutrašnjosti promjenljivo mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U četvrtak djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, a od srijede sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu u utorak i srijedu isto tako promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, što će se u četvrtak još zadržati na jugu.

U utorak umjereno i jako jugo, dok će u srijedu zapuhati bura koja će u četvrtak ujutro biti jaka do olujna.



Prema onome što je poznato u nedjelju, od petka do većeg dijela vikenda uglavnom suho, uz više sunca i to najviše u subotu. Jedino u nedjelju poslijepodne i navečer posvuda postoje naznake za više oblaka i nove oborine.

