Idućih dana stabilno, na Jadranu uglavnom i sunčano, u kopnenim krajevima u prijepodnevnim satima magla i niski oblaci, no tijekom dana uz razvedravanje. Stabilizacijom vremena, izostankom južine i nešto malo nižim temperaturama, svi, a poglavito meteoropati, bi se idućih dana trebali osjećati bolje. Više pogledajte u prognozi vremena meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Maglovito i pretežno oblačno jutro u unutrašnjosti, nešto sunčanije na sjevernom Jadranu, a u Dalmaciji sunčano. U početku bez značajnijeg vjetra, na moru tek mjestimice, prema jugu, slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 7 do 11, a na moru većinom od 13 do 17 stupnjeva.

Od sredine dana, i u unutrašnjosti postupno razvedravanje, pa će poslijepodne biti barem djelomice sunčano. Još ne posve stabilno zbog čega je mjestimice moguća kap kiše. Bez vjetra, u središnjoj Hrvatskoj još jednom i toplo, uz temperaturu oko 19 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Nakon maglovitog i svježeg jutra, poslijepodne djelomice sunčano i toplo. Lokalno, male šanse i za kap kiše. Temperatura i ovdje blizu ili oko 20 stupnjeva.

I u gorskom krajevima poslijepodne više sunca. Na sjevernom Jadranu prijepodne nešto naoblake, u drugom dijelu dana barem djelomice sunčano. Pri tom uglavnom oko Rijeke te u Gorskom kotaru, kao i u sjevernim kopnenim krajevima stoji mogućnost za malo kiše. Na otocima, na Kvarneru će prevladavati sunčano. Vjetar uglavnom slab, a temperatura, na moru 20 do 23 stupnja. Oko 20, danju toplo, i u gorskoj Hrvatskoj.

Dalmacija još jednom, najsunčaniji i najtopliji dio zemlje. Sunčano i razmjerno toplo, uz slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje uz obalu jugozapadni vjetar. Temperatura oko 23, čak 25 stupnjeva. I našem jugu to je poprilično iznad prosjeka za kraj listopada.

More broji dvadesetak stupnjeva, na onoj temperaturi koja se svima može preporučiti za kupanje, no uzimajući u obzir sve više dokaza o dobrobiti uranjanja u hladnu vodu, ne čudi što je i u našim krajevima mnogo cjelogodišnjih kupača. Naravno, preduvjet je dobro zdravlje i savjet s liječnikom.

Vrijeme će i idućih dana biti stabilno, u kopnenim krajevima ujutro uz maglu ili niske oblake, dok će danju biti i sunca. O trajanju magle će ovisiti i najviša dnevna temperatura, pa na mjestima gdje se magla dulje zadrži i tijekom dana će kasnije biti svježije. No, svejedno, i ove prognozirane vrijednosti još uvijek su iznad prosječnih za doba godine.

Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano te će i u drugoj polovici tjedna biti razmjerno toplo. Iskoristite ovo lijepo vrijeme, za koji dan pomičemo kazaljke, a s njima i radni ritam. Od sljedećeg tjedna, mnogima iza posla više neće biti sunca. Ono će zalaziti 15-ak minuta prije pet sati poslijepodne.

U nedjelju će vrlo izvjesno biti stabilno, suho i relativno toplo, zadržat će se i u drugom dijelu vikenda pa i početkom sljedećeg tjedna. To će i dalje za kopno značiti jutarnju maglu, a za more obilje sunca cijeli dan.

Prognoza za studeni uopće ne izgleda studeno. Čini se da ćemo iduća 3, 4 tjedna manje grijati nego u istom razdoblju neke druge godine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.