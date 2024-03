Europa preplavljena prosvjedima: Farmeri i dalje na ulicama, Njemačka u blokadi zbog štrajkova

Prosvjedi i štrajkovi šire se po Europi. Nezadovoljstvo radnika plaćama i uvjetima rada prelijeva se u prometni kolaps.



Poljoprivrednici su izazvali blokade prometa u Češkoj, Španjolskoj i Francuskoj, dok su zbog dvodnevnog štrajka radnika u prometu putnici ostali zarobljeni diljem Njemačke.

Češki poljoprivrednici su održali veliki prosvjed u Pragu. Ogorčeni zbog politike vladajućih, pred zgradu vlade i ministarstava bacili su gnoj.

"Ne sviđa mi se što nam rade. Uvoze pljesniva zrna dok mi možemo proizvesti ispravno i vrijedno žito. Ali oni uvoze sve, poput životinja i drugog. To se jednostavno ne može izdržati", rekao je bijesni češki poljoprivrednik Slajchrt Zbynek.

Najviše im smeta jeftin uvoz, uvođenje strogih ekoloških pravila i birokracije koji znatno otežavaju poslovanje.

Val nezadovoljstva već se neko vrijeme širi po Europi. Španjolski i francuski poljoprivrednici udružili su snage i blokirali granicu.



"Došli smo ih podržati i zahtijevati iste stvari kao što oni uglavnom traže. Da se uklone svi porezi na benzin, ne samo PDV, nego svi porezi, baš kao što je to učinjeno u sektoru vojske, zrakoplovstva i pomorskog prometa", smatra španjolski prosvjednik Joseba Pagadizabal.

Štrajk u Njemačkoj

Za to vrijeme stotine kamiona i vozila zaglavile su u kolonama na francuskoj strani. Zaglavili su i milijuni putnika diljem Njemačke. U tijeku je prometni štrajk na više frontova. S radom su stali strojovođe i Lufthansini radnici zračnih luka.

"To što su u štrajku je u redu. Ali ono što nije u redu učiniti je da Lufthansa potvrdi let i onda dođete ovamo, a oni kažu ne, ne možete doći do izlaza", nezadovoljan je Konstanze Hacker.

Stali su gotovo svi međugradski, regionalni i prigradski vlakovi. Otkazane tisuće letova. Sindikati traže povećanje plaća, a željezničari smanjenje radnih sati bez rezova na primanjima.



"To je velika smetnja i ne mogu baš razumjeti moraju li se zahtjevi, od kojih su neki sigurno opravdani, provoditi tako oštrim sredstvima", kazao je Walter.

Štrajkovi su doveli do prometnih gužvi u gradovima i na autocestama, nestašice automobila za iznajmljivanje te očajničkih pokušaja rezerviranja letova drugih kompanija. Štrajk bi prema najavama trebao trajati dva dana.

