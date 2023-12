Visoke temperature neće baš dugo: Evo kad stiže promjena i kakvo nas vrijeme čeka za doček Nove godine

Temperatura je posvuda znatno iznad prosjeka. Tako je u ponedjeljak u 14 sati u većini krajeva bilo između 14 i 19, u Đakovu i proljetnih 20 stupnjeva. Riječ je o izraženom dotoku razmjerno toplog i povremeno malo vlažnijeg sredozemnog zraka, dok se zamjetno hladniji povukao daleko na sjever kontinenta.

U utorak ujutro, kao i u većem dijelu dana, na Jadranu i u priobalju promjenljivo oblačno ponegdje uz mogućnost za malo kiše. U središnjim i istočnim krajevima sunčanije. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u gorju s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, na moru od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i razmjerno toplo povremeno uz umjeren, u gorju i jak do olujan jugozapadnjak. Najviša temperatura - od 14 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura ponegdje do 16 stupnjeva..



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjeren do jak, u višem gorju ponegdje i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 12 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji također promjenljivo ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Iznadprosječno toplo posvuda će se nastaviti i slijedećih dana. U unutrašnjosti djelomice sunčano, s najviše sunčana vremena u srijedu. Od četvrtka malo oblačnije, ponajprije u Gorskom Kotaru gdje će povremeno biti malo kiše, osobito u petak. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni.

Na Jadranu u srijedu djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Potkraj četvrtka i u petak na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice će uz više oblaka biti malo kiše. Puhat će većinom umjereno jugo i jugozapadnjak.



Po svemu sudeći, na Staru godinu posvuda valja očekivati jače naoblačenje s kišom, zatim i osjetnim zahladnjenjem. U zapadnim i središnjim predjelima kiša nakratko može prijeći u susnježicu i snijeg. Na Novu godinu smirivanje vremena, no hladnije.

