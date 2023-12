Temperature padaju 20-ak stupnjeva: dolazi olujni vjetar, padat će snijeg, upaljen meteoalarm

Postaja u Račinovcima u subotu je u 14 sati izmjerila 24 stupnja, nedaleko Gradište i Slavonski Brod mjerili su 21. Gotovo 20 uz južinu bilo je i na Jadranu. Jačanjem grebena anticiklone sa sjevera vrijeme će se u nedjelju brzo stabilizirati, ali bit će i osjetno hladnije. Poglavito na mjestima gdje su u subotu izmjerene ove previsoke temperature.

Pročitajte i ovo Suludo vrijeme Promjena vremena stigla je u Hrvatsku: Temperatura će se negdje spustiti čak za 20 stupnjeva



U početku će još mjestimice biti i oborina, a dolaskom hladnog zraka kiša će u noći, prije svega u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. No pokoja pahulja pri tom bit će moguća i u nizinama. Zbog zimskih uvjeta, i moguće nekoliko centimetara novog snijega te poteškoća koje može prouzrokovati, ali i opreza u prometu, za karlovačku i gorsku regiju na snazi je i Meteoalarm. A zbog jake bure, upozorenje stoji i za Jadran. I bura bi na more noćas i u nedjelju ujutro ponegdje mogla donijeti malo snijega. Udari će biti olujni, podno Velebita moguće i orkanski, a samo na krajnjem jugu zemlje u početku će još puhati umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od -3 do 1, a na Jadranu, od 4 na sjevernom do čak 13 stupnjeva na južnom dijelu.



Tijekom dana će se razvedravati pa se kasnije očekuju sunčana razdoblja. Vjetar slab, dok će temperatura ovdje u središnjoj Hrvatskoj biti između 2 i 5 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Svinjska kuga Pokrovac teško optužio Grlić Radmana i poručio: "Ako smo seljaci, nismo bedaci"



U Slavoniji i Baranji ujutro umjereno i pretežno oblačno, moguće uz malo snijega, a potom i ovdje sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti najčešće samo 2 ili 3 stupnja. Dakle, osjetno hladnije nego u subotu.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer barem dijelom, a često i pretežno vedro. Prije tog, podno Velebita, Učke i u unutrašnjosti Istre može biti i pahulja nošenih jakom burom. Bura će, uglavnom podno Velebita na mahove u nedjelju biti i orkanska. Najviša temperatura, u gorju od 1 do 4, a na sjevernom Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.



I u Dalmaciji će poslijepodne većinom prevladavati sunčano i burno. Iako u prvom dijelu dana još ovdje može pasti malo kiše, uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije, kasnije će se vrijeme stabilizirati. Bura će se pri tom proširiti i na krajnji jug. Temperatura, većinom 10ak do 15 stupnjeva.



U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nove oborine, prvo u gorju, i to kiša i susnježica u utorak, a u srijedu će se oborine proširiti i na ostale kopnene krajeve. Bit će hladno, a nije isključeno da u srijedu i u nizinama unutrašnjosti bude snijega.



Na Jadranu promjenjivo oblačno, od utorka povremeno s kišom, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova. Bura će oslabjeti i u ponedjeljak već okrenuti na jugo koje će u utorak pojačati, a do srijede će i ono oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura, na moru bez značajnije promjene.



Dakle, sredinom sljedećeg tjedna moguć je snijeg. Iako smo s prognozom snijega uvijek malo oprezni, obzirom da je vrlo delikatna, ipak evo barem malo nade za one najmlađe.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.