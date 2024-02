Kakvo će vrijeme biti za vikend? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Na južnoj strani duboke ciklone u naše krajeve pritječe razmjerno topao i sve vlažniji zrak. S njime se premještaju i ovi atmosferski poremećaji koji će iznad sjeverne Italije produbiti sekundarnu ciklonu. Zbog toga će na Jadranu i u gorskom području i u subotu biti vrlo vjetrovito, ponegdje i uz obilne oborine. Ova će ciklona u nedjelju i ponedjeljak odmicati na istok i pri tome postupno slabiti.

U subotu ujutro u većini krajeva prevladavat će oblačno, osobito na Jadranu i u gorskom području gdje će biti vrlo vjetrovito s kišom. U unutrašnjosti vjetar umjeren do jak s jugozapada i juga, gorju i s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu jako i olujno jugo i oštro, osobito u Dalmaciji, koje može dosezati i prelaziti 100 kilometara na sat pa je za ovo područje cijeli dan na snazi narančasti Meteoalarm. Ujutro posvuda iznadprosječno toplo u unutrašnjosti od 7 do 12 na Jadranu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno i iznadprosječno toplo. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni. Najviša temperatura većinom 17 ili 18 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u Istočnoj Hrvatskoj gdje se kiša mjestimice očekuje uglavnom kasno poslijepodne i navečer i to najprije u zapadnoj Slavoniji. Temperatura ponegdje do 19 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu vrlo vjetrovito s kišom češćom, ponegdje i obilnom u drugom dijelu dana kad ponegdje može i zagrmiti. I dalje vrlo vjetrovito, u gorju uz jak na udare i olujan vjetar s jugozapada i juga. Na Sjevernom Jadranu jako i olujno jugo i oštro. Najviša temperatura od 9 do 13 na moru do 15 stupnjeva.

I u Dalmaciji vrlo vjetrovito s kišom ponegdje i grmljavinom osobito u drugom dijelu dana kad će biti i obilnijih oborina. Puhat će jako i olujno jugo i oštro. Temperaturu od 13 do 17 stupnjeva.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti do utorka mjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, češćom u nedjelju - osobito u gorskom području. U utorak smanjenje naoblake i prestanak oborine. Vjetar povremeno umjeren u nedjelju južnih, a zatim sjevernih smjerova s kojim će i temperatura malo pasti.

Tri dana more

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak povremeno kiša koja će biti češća i obilnija u nedjelju. U utorak prestanak oborine i razvedravanje. U nedjelju će umjereno i jako jugo postupno slabjeti, a u ponedjeljak na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena bura s jakim udarima, koja će se u utorak proširiti i duž cijele obale.

Za vikend, dakle, vjetrovito s kišom, osobito u gorskom području i na Jadranu. Najmanje oborina bit će na istoku zemlje. Početkom tjedna temperature u manjem padu uz postupno smirivanje vremena u utorak.

