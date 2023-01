Sinoptička situacija sve uvjerljivije stvara uvjete primjerene za najhladnije godišnje doba. U središnje Sredozemlje prodire vlažan i sve hladniji oceanski zrak. Zbog toga će kiša prelaziti u snijeg i u nizinama, a ponegdje će snijega biti i uz obalu. Više u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV donosi meteorolog Ivan Čačić.

Ujutro posvuda umjereno ili pretežno oblačno povremeno s oborinama, češćim na Jadranu i u priobalju, u Dalmaciji uz grmljavinu. Uz kišu u unutrašnjosti snijeg uglavnom u gorju. Ponegdje malo snijega nošenog burom i uz obalu sjevernog Jadrana. U unutrašnjosti slab i umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu vjetar južni u okretanju na buru. Najniža temperatura od -2 do 3, na moru od 4 na sjeveru do 10 na jugu.

S padom temperature kiša će u središnjoj Hrvatskoj prijeći u snijeg i u nizinama. U drugom dijelu dana oborina će oslabjeti i prestati. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Bit će hladno uz najvišu temperaturu od 2 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje i susnježicom. U drugom dijelu dana i ovdje će oborina oslabjeti i prestati. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Temperatura od 4 do 8 stupnjeva.

Snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača ponegdje i 15 do 20 centimetara u gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu povremeno kiša, a može biti i snijega nošenog burom. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura u gorju od -1 do 2, a na Jadranu od 5 do 9 stupnjeva.

U Dalmaciji povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina osobito u prvom dijelu dana. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni. Temperatura od 8 do 14 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom oblačno, vjetrovito i hladno povremeno sa susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak.

Na Jadranu promjenljivo i pretežno oblačno, vjetrovito i hladno. U petak i subotu mjestimice kiša i pljuskovi. Na sjevernom Jadranu u petak može biti i snijega nošenog burom koja će na većem dijelu Jadrana biti jaka i olujna.

Zimski uvjeti nastavit će se i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. U unutrašnjosti povremeno snijeg kojeg će ponegdje u ponedjeljak biti i na Jadranu. Detaljnije o vremenu o drugom tjednu u prognozama koje slijede.

