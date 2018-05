Ovih je dana bilo dosta sunca, ali i promjenjive naoblake. Vrijeme je bilo nestabilno, gotovo svaki dan je barem ponegdje bilo nekakvog pljuska. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom nedjelje i u ponedjeljak, a onda će vrijeme od utorka biti još promjenjivije, uz češću kišu pa i izraženije pljuskove.

Nedjeljno jutro će u većem dijelu Hrvatske biti sunčano. Malo više oblaka tek će biti na zapadu zemlje i u gorskom području. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena, podno Velebita i jaka bura. Temperatura će biti između 11 i 14 stupnjeva, a u gorju niža, od šest do 10 stupnjeva. Na Jadranu će temperatura biti nešto viša, većinom od 16 na sjevernom do oko 20 stupnjeva na južnom dijelu.

U središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti tijekom daće će biti povremeno umjerena naoblaka, a poslijepodne može biti i pokojeg pljuska praćenog grmljavinom. Temperatura će se tijekom dana kretati oko 25 stupnjeva.

Slično će tijekom nedjelje biti i u Slavoniji, s tim da je vjerojatnost za nestabilnosti ovdje ipak manja. Zadržat će se većinom sunčano i toplo vrijeme.

U gorskoj Hrvatskoj tijekom nedjelje će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Poslijepodne ondje može biti pljuskova, osobito u Gorskom kotaru. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva, u Lici malo viša, a na sjevernom Jadranu još i toplije, ponegdje i do 27 stupnjeva. Na moru će također biti i sunčanije, a pokoji pljusak moguć je u unutrašnjosti Istre ili na riječkom području. Puhat će većinom umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima.

Najviše sunca tijekom dana će biti u Dalmaciji. Ondje će biti i najtoplije i tamo bi najviša dnevna temperatura mogla dosegnuti i 29 stupnjeva. Puhat će bura, poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Temperatura mora će se diljem obale kretati oko 20 stupnjeva. UV indeks će biti visok, a na jugu gdje će biti i najviše vedrine, bit će i vrlo visok.

Veći dio ponedjeljka u kopnenoj Hrvatskoj će biti barem dijelom vedro, no postupno će se navlačiti oblaci pa će krajem dana biti mogućnosti i za pokoji pljusak. Od utorka će pljuskovi biti češći, ponegdje i izraženiji, pri čemu će pružiti i osvježenje.

I na Jadranu će do kraja ponedjeljka mjestimice biti kiše ili pljuskova. No promjenjivije će svakako biti u nastavku tjedna kad bi i ondje moglo biti izraženijih pljuskova i obilnije kiše. Puhat će bura, a od utorka jugo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr