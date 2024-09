Je li ovo konačni kraj ljeta? Meteorolog otkriva što nas čeka u idućim danima

U samo četiri sata u Dubrovniku je u ponedjeljak palo više od 100 litara kiše po metru četvornom. Vodena bujica na Pilama potopila je automobile te uzrokovala i druge materijalne štete. Gradonačelnik Mato Franković oglasio se na društvenim mrežama i zamolio sugrađane da ne izlaze iz kuća ako ne moraju i da zaštite svoju imovinu. Također za dubrovačko područje izdan je i crveni metoalarm.

U utorak će od jutra biti sunčano, na većini Jadrana i vedro. Samo će na jugu Dalmacije još biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, u ranim satima. U središnjoj će Hrvatskoj ujutro biti lokalne magle i ona se može zadržati sve do 9 ili 10 sati.

Bit će i nešto vjetra, na moru će puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. I jutro će biti znatno svježije nego danas. Najniža će temperatura biti od 11 do 15, a na Jadranu 18 do 21.



Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome postoji mala vjerojatnost za kratak popodnevni pljusak, ponajprije uz samu granicu sa Slovenijom. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti ugodnih 24, 25 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pomalo vjetrovito, puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverozapadnjak. Uz to, bit će nešto oblačnije nego na zapadu, ali i dalje djelomice sunčano. Temperatura će biti oko 24, no zbog vjetra se može činiti i malo svježije.



U Istri, Primorju i gorju pretežno sunčano i ugodno. Poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku. Postoji i mala vjerojatnost za kratak pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, bliže granici sa Slovenijom. Puhat će bura. Malo će oslabjeti naspram jutra, no i dalje će biti umjerena, a navečer pod Velebitom ponovno i jaka. Na obali će temperatura biti oko 28, a u gorju od 20 do 23.



U Dalmaciji će na sjeveru biti vedro, a na jugu umjereno oblačno, no i tamo će se, nakon jutarnjih pljuskova, razvedravati, uz sve više sunca. Poslijepodne samo vrlo rijetko i kratko još može ponegdje pljusnuti. Puhat će bura, uglavnom umjerena, tek će navečer opet malo ojačati, na umjerenu do jaku. Danju će biti vrlo toplo, od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

U srijedu će u unutrašnjosti biti sunčano i uglavnom suho. Još je manja vjerojatnost za pljuskove nego u utorak. U četvrtak zatim stiže novo pogoršanje s kišom i padom temperature, u popodnevnim satima. A petak će biti oblačan, kišovit i osjetno hladniji, oko 15 stupnjeva bit će maksimalna temperatura. Pravi jesenski dan, ali više onaj kasnojesenski.



Na moru će srijeda biti sunčana, ali već će biti jasno da se sprema nova promjena jer će predvečer okrenuti na jugo koje će jačati. U četvrtak potom stižu pljuskovi, u Istri i Primorju može biti i obilne kiše, dok će u petak obilnije padati u Dalmaciji. Ta će dva dana biti znatno oblačnija i kišovitija. U petak će okrenuti na buru i tad će zahladnjeti i na obali.



Tjedan u koji smo ušli bit će promjenjiv. Najviše sunca imat ćemo u utorak i srijedu, a najviše kiše u četvrtak i petak. Pri tome će u utorak i srijedu još biti toplo, a zatim od četvrtka i osobito od petka osjetno hladnije.

