Pred nama je sunčan i u većini krajeva vruć vikend. Ulazimo u posljednju dekadu kolovoza, turističke brojke izgledaju odlično, a dio svakako moramo zahvaliti i lijepom vremenu. Sunca i topline bit će i u slijedećem tjednu, no ne kao do sad i ne posvuda. U ponedjeljak nam stiže promjena vremena iza koje će biti manje vruće, ali često ugodno. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Predzadnji vikend u kolovozu počet će sunčano. Subonje jutro bit će mrvicu toplije nego prethodna, no na kopnu i dalje svježe. Na moru će biti ugodno. Očekujemo do 15 stupnjeva u unutrašnjosti te većinom između 20 i 24 na obali i otocima. Na kopnu bez značajnijeg vjetra, a na Jadranu će puhati uglavnom slaba do umjerena, jedino podno Velebita mjestimice i jaka bura otkriva meteorolog Darijo Brzoja.



Vrijeme će biti sunčano u središnjoj Hrvatskoj i u drugom dijelu dana. Temperatura za vikend raste pa će poslijepodne biti vruće, uz tridesetak stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, tek prolazno uz umjerenu naoblaku. Sunca će svakako biti dovoljno, a temperatura će također biti visoka. Bez vjetra, i ovdje najmanje trideset u hladu.

I u gorju i na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Ujutro i navečer bura, a danju većinom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom oko trideset, na moru i koji stupanj više, a u Gorskom kotaru malo svježije, ali ugodno, oko 26.

I u Dalmaciji sunčano. Ovdje u subotu očekujemo najviše vrijednosti temperature, u zaleđu do 34. Danju će puhati vjetar s mora, a navečer i ujutro uglavnom slaba do umjerena bura.

More je još uvijek ugodno za kupanje, na većini postaja mjeri 25 do 27 stupnjeva. Uz obilje kolovoškog sunca UV indeks će biti visok.

U nedjelju će na kopnu još prevladavati sunčano i vruće vrijeme. A onda nas početkom sljedećeg tjedna čeka promjena. Bit će nestabilno, uz kišu i lokalne pljuskove, prvo u ponedjeljak na zapadu i u gorju, a potom u utorak i u istočnim predjelima. Zapuhat će vjetar sa sjevera te će pritom i osvježiti.

Na Jadranu nedjelja prolazi uz sunčano i vruće ljeto. U ponedjeljak kiša i pljuskovi na sjevernom dijelu, a u utorak ponegdje i u Dalmaciji. No oborina bi ponovno na jugu mogla u potpunosti izostati. Jugo i jugozapadnjak će na sjevernom Jadranu već u ponedjeljak okrenuti na jaku buru koja će se do srijede proširiti i na dio srednjeg Jadrana.

U novom tjednu će tako biti vjetrovitije i ne baš vruće kao za vikend. Planirate li godišnji, idite na jug.

