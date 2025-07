Prognostičarka Dnevnika Nove TV otkriva kada se vraćaju ljetne temperature

Tijekom srijede se iznad Europe premještala hladna fronta koja je u unutrašnjost Hrvatske i na sjeverni Jadran već protekle noći donijela hladniji i vlažniji zrak. To je uzrokovalo nestabilnosti praćene mjestimičnom kišom, ponegdje i grmljavinskim nevremenima. Tijekom četvrtka ta će se zračna masa premještati dalje prema jugoistoku pa će zahvatiti i Dalmaciju koja je u srijedu većinom bila suha tako da slijedi još jedan nestabilan dan.

Tijekom noći i prijepodneva u velikom dijelu unutrašnjosti povremena kiša, nije isključena niti pojava lokalno izraženijeg grmljavinskog pljuska. Na moru manje oborina, ali u jutarnjim satima, osobito na sjevernom Jadranu ipak može pasti malo kiše. U Dalmaciji većinom suho, ali uz malu vjerojatnost za pljuskove, većinom u zaleđu. Na kopnu će puhati slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, u Velebitskom kanalu može imati olujne udare. U Dalmaciji će bura okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu od 12 do 19, a na obali i otocima između 19 i 25.

U središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana sunčanije, ali i dalje uz mogućnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu. Prema kraju dana smanjivanje naoblake. Vjetar većinom slab, sjevernih smjerova, uz nestabilnosti prolazno jak. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 24 do 27.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, nakon oblačnog jutra poslijepodne se očekuju sunčana razdoblja, ali i dalje su moguće lokalne nestabilnosti. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima. Dnevna temperatura ugodna, oko 25 stupnjeva.

U gorju djelomice sunčano. Uz lokalno jače naoblačenje moguć je pokoji pljusak, većinom u Lici. Na Jadranu nešto sunčanije i većinom suho.

U gorju vjetar većinom slab, sjeveroistočni, u višim predjelima na udare jak, na moru i dalje vjetrovito, uz umjerenu do jaku buru.

Temperatura u gorju većinom od 20 do 24, a na moru toplije, oko 30.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu uz mogućnost za lokalne pljuskove. Bit će vjetrovito, prema otvorenom moru će puhati sjeverozapadnjak, na jugu uz obalu zapadnjak, ali će se tijekom dana bura sa sjevera širiti prema jugu i u noći biti pojačana. Temperatura između 29 i 34.

More je posvuda toplo, mjeri se od 23 do 26 stupnjeva.

Tri dana kopno

Od petka kreće stabilizacija vremena. Na kopnu još u petak može pasti pokoji lokalni pljusak, a od subote suho i pretežno sunčano. Nakon ovih par hladnijih dana, pred vikend dnevna temperatura zraka ponovno u porastu, a od nedjelje i jutarnja.

Tri dana more

Na Jadranu petak i subota pretežno sunčani. Sa subote na nedjelju na sjevernom Jadranu može prolazno biti više oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak.

Tijekom petka će bura okrenuti na jugozapadnjak na sjeveru i sjeverozapadnjak u Dalmaciji, a za vikend će zapuhati i jugo.

Temperatura zraka bez veće promjene, dani i dalje vrući.

Sljedeći vikend

Brzi prolazak fronte donio je par nestabilnih dana koji su u kopnene predjele donijeli osvježenje od ljetne vrućine, iako, uz visoku relativnu vlažnost, čak ni temperatura od 25 stupnjeva nije baš ugodna. Od petka će ponovno biti toplije pa će tako vikend u cijeloj zemlji proteći uz uobičajeno ljetno vrijeme – sunčano i vruće, uz malu vjerojatnost za poneki pljusak.