U petak nas očekuje stabilno, suho i sunčano. Temperatura bi mogla dosegnuti i 20 stupnjeva. Na žalost mnogih, vikend neće biti takav, bit će tmurniji s povremenom kišom i malo hladniji, a nakon vikenda će opet biti suho i sunčano.

U petak će na vrijeme utjecati polje povišenog tlaka zraka koje se prostire preko velikog dijela Europe pa nas očekuje stabilan dan. To znači da uz niske temperature ujutro može biti kratkotrajne magle u unutrašnjosti, većinom u područjima uz rijeke.

Drugdje će prevladavati sunčano uz većinom malu naoblaku, osobito na moru, dok na kopnu mjestimice može biti malo više oblaka.

Vjetar slab, na moru do umjeren, uz obalu bura, a na jugu prema otvorenom moru već ujutro južni smjerovi. Jutro na kopnu svježe, mjestimcie hladno, temperatura od -2 do 3, a na moru od 3 do 8.

Danju pretežno sunčano

U središnjim predjelima danju pretežno sunčano s ugodnim temperaturama i većinom slabim vjetrom južnih smjerova.

U Slavoniji sunčano iako povremeno može biti umjerene naoblake. Vjetar slab, južnih smjerova, a najviša temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U gorju djelomice do pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura i ovdje ugodna, od 14 do 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Bura će okrenuti na južne smjerove, a prema večeri će zapuhati jugo. Temperatura između 15 i 18.

Dalmacija sunčana, povremeno uz malu naoblaku. Puhat će većinom slab južni i jugozapadni vjetar, a navečer jugo. Temperatura od 15 do 19.

Za vikend pogoršanje

Za vikend nas očekuje kratkotrajna promjena. U subotu će biti toplo ali stiže naoblačenje s kišom, najprije u gorju, krajem dana i drugdje.

U nedjelju zbog oblaka malo toplije jutro, tijekom prijepodneva prestanak kiše, a tek prema kraju dana razvedravanje pa će onda i dnevna temperatura biti niža. U ponedjeljak opet sunčano i toplije.

Na moru će u subotu jugo jačati, bit će više oblaka, ali većina kiše se očekuje na sjeveru. U nedjelju će oborine prestati, slijedi postupno razvedravanje, slabljenje juga pa će novi tjedan ponovno biti sunčan.

Dakle, sunčano i ugodno vrijeme nastavlja se u petak, ali nemojte zaboraviti da su jutra i dalje svježa, ponegdje i s negativnim temperaturama. Za vikend nam stiže pogoršanje, ali bit će kratkog vijeka, ubrzo će se vratiti sunce.

