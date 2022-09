Ovaj rujan dosta je zahtjevan za planiranje mnogih aktivnosti na otvorenom. To se posebno odnosi na vinogradare koji hvataju svaku priliku sušnih razdoblja za branje grožđa. Nepromjenjivo vrijeme nastavit će se. Više otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U ponedjeljak ujutro mjestimice kiša ili pljuskovi i grmljavina, lokalno i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Jedino u istočnim predjelima suho.

Na Jadranu umjereno do jako jugo koje će okretati na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj povremeno kiša te lokalno pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 17 do 21 stupnja.

U istočnim krajevima ponegdje kiša ili pokoji pljusak uz temperaturu od 19 do 22 stupnjeva.

Kiša i pljuskovi ponegdje uz obilne oborine očekuju i Gorsku Hrvatsku. Na Jadranu će biti i sunčanih razdoblja, ali i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji kiša, pljuskovi i grmljavina, a mjestimice i obilna oborina. Ponegdje će puhati umjeren i jak južni vjetar i jugo. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak u gorskim predjelima ponegdje obilna kiša.

Na Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno. Mjestimice kiša ili pljuskovi i grmljavina, a u četvrtak lokalno obilna oborina, osobito na sjevernom dijelu. U utorak mjestimice jak jugozapadnjak, a zatim jugo, u četvrtak ponegdje i jako.

