Pred nama je ljetni kolovoz, jako vruć, ali na kopnu i uz češće oborine. Vremenska prognoza Dnevnika Nove TV za ovogodišnji kolovoz pokazuje sunčano i vruće vrijeme, znatno toplije od prosjeka, a vjerojatno i sušnije. Više donosi meteorolog Nikola Vikić Topić.

Ujutro će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano, na moru vedro, a na kopnu samo uz malo oblaka. Na kopnu slab sjeverac, na moru slaba do umjerena bura. Najniža noćna temperatura od 12 do 17, a na obali od 21 do 24.

Drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčan, uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, uz maksimalnu temperaturu oko 30 stupnjeva.

Poslijepodne sunčano i u Slavoniji, uz malo više oblaka nego ujutro. Vjetar biti slab do umjeren, sjeverozapadni, pa neće biti vruće unatoč temperaturi od oko 30 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru i u gorju sunčano, često i vedro. Samo povremeno, u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, malo više oblaka, uz mogućnost za kratak pljusak, između 14 i 19 sati. Puhat će slab maestral, a navečer ponovno burin. Temperatura na obali oko 31, a u gorju od 26 do 29.

U Dalmaciji će biti pretežno vedro, uz umjeren maestral, koji će malo olakšavati vrućinu. Temperatura će ovdje rasti do 32, 33 stupnja.

More je ugodne temperature duž cijele obale, uglavnom od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. UV indeks na kopnu ponovno visok, a na Jadranu i vrlo visok, pa je dobro smanjiti boravak na suncu između 11 i 17 sati.

I utorak će na kopnu donijeti sunčano, ali nestabilno vrijeme, lokalno uz kraće pljuskove, ponajprije u gorju te u zapadnim krajevima. U srijedu i četvrtak zato ponovno stabilnije i sunčanije. Noćna će temperatura biti oko 17, a dnevna oko 31.

Na Jadranu sunčano, sredinom tjedna i vedro, te vruće. Ujutro će puhati burin, a danju slab do umjeren maestral. Noću će biti oko 24, a danju do 34 Celzijeva stupnja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr