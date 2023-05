Ovih dana u prvom redu nas čeka svježije, ali i povremeno kišovito vrijeme. A čini se da bi sredinom tjedna kiša ponegdje mogla biti i obilna. Detalje donosi Darijo Brzoja.

Novi tjedan donosi nam osvježenje. Vrijeme će ovih dana tako biti promjenjivije i povremeno kišovito, ne uvijek u svim krajevima, no šansi za kišu ili barem poneki pljusak, pa i grmljavinu bit će zapravo cijeli tjedan. Od svih dana utorak još nekako izgleda najbolje kad će sunčana razdoblja biti najčešća i najrasprostranjenija. Druga polovica tjedna je ta kad se stvari ipak malo kompliciraju.

Tlak zraka je povišen: u utorak s tendencijom pada, kako nam se sa sjeverozapada bude približavao Atlantski poremećaj. Sredinom tjedna generirat će se prva od, kako se u ponedjeljak čini, niza ciklona, pa će vrijeme ostati nestabilno, bar do kraja tjedna. Treba naravno uzeti u obzir da što dalje gledamo u budućnost prognoze postaju nesigurnije, osobito u ovakvim situacijama, kod izražene dinamike zračnih masa, zato nam je fokus u uvijek više na onome što će se događati u utorak.

A u utorak će biti možda i najpovoljnije vrijeme u ovom tjednu. Jutro će biti uglavnom djelomice, a na Jadranu već ponegdje i pretežno sunčano. Uz više oblaka, uglavnom u gorju, rjeđe u središnjoj Hrvatskoj može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu također većinom slaba i umjerena, jedino na sjevernom dijelu u početku ponegdje i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 10, a na Jadranu od 13 do 17 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom prevladavati sunčano: više sunca općenito očekuje se ovdje u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni: temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji slično, možda malo oblačnije u početku, ovdje će se vedriti nešto kasnije, jer nam smanjenje naoblake ide u pravilu sa zapada. Vjetar slab, temperatura oko 18 stupnjeva.



I u gorju više sunca bit će poslijepodne: na sjevernom Jadranu u utorak većinom sunčano. I dalje burno, no bura će biti slabija nego u prvom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 15 do 17, a na moru od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji će također, najvećim dijelom prevladavati sunčano. Poglavito sjevernije u regiji. U zaleđu bi u poslijepodnevnim satima moglo biti ponekog pljuska i grmljavine uz lokalno jači razvoj oblaka. A nešto oblačnije povremeno, uz mogućnost za malo kiše bit će i na krajnjem jugu. Sredinom dana i poslijepodne zapuhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Maksimalna temperatura očekuje se oko 23, 24 stupnja.

U drugoj polovici tjedna vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, koja uglavnom u četvrtak može biti i obilnija. Puhat će slab i umjeren jugoistočni i istočni, u četvrtak ponegdje sjeveroistočni vjetar, a prema kraju tjedna bit će i još malo svježije nego u ovoj prvoj polovici.

I na Jadranu idućih dana nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Osobito u srijedu i četvrtak. U četvrtak bi pljuskovi mogli biti izraženiji, a oborina obilnija. Puhat će slabo i umjereno, u četvrtak i jako jugo, samo prolazno u okretanju na južni i jugozapadni vjetar, a sjevernom dijelu i buru. Na moru se temperatura neće toliko mijenjati, no isto će biti malo svježije nego u prvoj polovici tjedna.

Čini se da će se nestabilno vrijeme nastaviti i dalje, u ovom trenutku teško je odrediti koji od dana vikenda izgleda povoljnije. U svakom slučaju, na stabilno i dulje sunčano razdoblje, bez kiše, te one ljetne temperature kakve smo imali u nedjelju, sasvim sigurno ćemo još morati pričekati. Barem tjedan, moguće i dva.

