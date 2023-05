Pjesmom "Croatio, iz duše te ljubim" oprostili su se u ponedjeljak na komemoraciji od bivšeg predsjednika Vlade Nikice Valentića obitelj, njegovi kolege i prijatelji te politički suvremenici, istaknuvši njegove zasluge u stvaranju hrvatske države.

Izrazivši sućut obitelji, premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su svi cijenili Valentića kao čovjeka koji je obilježio sve ključne etape hrvatske države i hrvatskoga naroda u drugoj polovici 20. stoljeća i prvoj četvrtini 21. stoljeća, a posebno je istaknuo Valentićev vedar, topa duh i domoljubni pristup životu.

"Pamtit ćemo ga kao uspješnog predsjednika 5. Vlade RH, velikog čovjeka i političara. I zasigurno će s vremenskim odmakom njegov doprinos kao premijera, zastupnika, političara, gospodarstvenika, pravnika, a nadasve kao supruga, oca i prijatelja, ostati ono po čemu će Nikica Valentić biti jedan od velikana suvremene hrvatske političke povijesti", rekao je Plenković.

Nikica Valentić rođen je 1950. u Bilaju kod Gospića, diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kao član HDZ- bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade od 3. travnja 1993. do 7. studenoga 1995. Kao premijer pokrenuo je antiinflacijski program te je kao nova valuta, uvedena kuna, 1994. godine, a u 1995. izvedene su vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja. Umro je u srijedu, 3. svibnja.

"Ponosni na Valentićev doprinos suvremenoj Hrvatskoj"

Kada netko ostvari rezultate kakve je ostvario Valentić, rekao je Plenković, onda zasigurno njegova obitelj, ali i svi mi koji smo ga poznavali, možemo biti ponosni na njegov doprinos suvremenoj Hrvatskoj, gledati njegov trag kao dio kontinuiteta i odgovornosti koju svi dijelimo, da gradimo i uređujemo zemlju na što bolji i kvalitetniji način.

Naglasio je da je Valentić "predsjedao Vladom koja je imala nevjerojatne izazove" (okupirani teritorij, hiperinflacija, opremanje vojske za oslobađanje teritorija unatoč embargu na oružje, proces izgradnje države), a dojmile su ga, rekao je, poruka koju je izrekao na posljednjoj sjednici Vlade kao premijer, 6. studenoga 1995.

Tada je kazao, naveo je Plenković, da ostaju dvije temeljne zadaće – prionuti pravim, snažnim, strukturnim reformama u Hrvatskoj i jačati demokraciju.

Komemoracija za Nikicu Valentića - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

"Naglasio je jačanje demokratskih standarda kao ključnog cilja hrvatskoga naroda, društva, države, kazavši da je to bio razlog zbog kojeg se toliko snažno angažirao i zbog kojeg je dao svoj veliki doprinos našoj slobodi, demokraciji i napretku", istaknuo je Plenković.

Šeks: "Bio je privilegiji biti u Valentićevoj vladi"

Bivši predsjednik Hrvatskoga sabora i potpredsjednik u Valentićevoj Vladi, Vladimir Šeks rekao je kako je imao čast i privilegij biti potpredsjednik u toj Vladi te se od Valentića oprostio riječima "Dragi Nikice, ti i vila Velebita vječno ćete živjeti!".

Naglasivši da je kao premijer u krajnje turbulentnom razdoblju vrlo uspješno vodio Hrvatsku vladu, Šeks je rekao da je Valentić "bio ključni arhitekt na kursu gospodarske i financijske stabilnosti i zaustavljanja inflacije".

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova u Valentićevoj vladi, Mate Granić rekao je kako danas odaju počast "dragom i dobrom čovjeku" i nadasve istinskom hrvatskom domoljubu kojega će, rekao je, pamtiti i po tome da je znao sve domoljubne pjesme.

Opisavši odnos predsjednika Tuđmana i Valentića rekao je da je Valentić poštivao prvog predsjednika države, a "Tuđman je volio Valentića i njegov temperament".

U ime obitelji od Valentića se oprostio njegov dugogodišnji prijatelj Ante Žužul rekavši, među inim, kako je otišao "jedan veliki čovjek" kojega je krasila krijepost, blagost i čvrsta lička duša koja je "oplemenjena mislima i filozofijom dr. Ante Starčevića nosila skicu žudnje za stjecanje hrvatske države".

Umro je Nikica Valentić

"Nikica je imao briljantnu socijalnu inteligenciju s kojom je uspio izgraditi filozofiju ostvarenja političkih ciljeva. Samozatajan a uzgorit, egzaktan a lirik, moderan a tradicionalist, hrabar a susretljiv, tvrd kao kamen a mekan kao suza", opisao je Žužul Valentića.

Uz članove obitelji, na komemoraciji su bili te počast Valentiću odali i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Rainer, članovi Vlade, potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, bivši predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić, bivši i sadašnji saborski zastupnici, bivša premijerka Jadranka Kosor, predsjednik Ustavnoga suda Miroslav Šeparović, predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić te predstavnici akademske i poslovne zajednice.