OU, OU, O Ljeto nam se vratilo: Prognostičar otkriva kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan

Slijedećih dana posvuda će prevladavati vedro i svakim danom još malo toplije. To možemo zahvaliti ovoj anticikloni koja će atmosferske poremećaje s vlažnim i nestabilnim zrakom zadržavati na sigurnoj udaljenosti od naše zemlje. Njezin će utjecaj prema sredini tjedna oslabiti zbog blagog jačanja ciklonalne aktivnosti s jugoistoka kontinenta s kojom može biti ponekih lokalnih nestabilnosti.



U nedjelju ujutro kao i tijekom cijelog dana posvuda će prevladavati sunčano, a u većini krajeva i posve vedro. Vjetar će biti slab. Jedino će ujutro duž obale puhati mjestimice umjerena bura koja ponegdje podno Velebita na udare može biti i jaka. Jutro u unutrašnjosti sveže uz temperaturu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva. Na moru zamjetno toplije – između 18 i 23 stupnja.



Temperatura će u unutrašnjosti uz dosta sunca brzo rasti - pa će poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj biti od 28 do 30 stupnjeva. Uglavnom u Međimurju i Zagorju slab do umjeren razvoj dnevne naoblake.



U istočnim predjelima pretežno sunčano, poslijepodne vrlo toplo ili vruće ponegdje do 30 stupnjeva.



Pretežno sunčano bit će i u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu. Poslijepodne ponegdje slab do umjeren razvoj oblaka, osobito u Istri. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu buru će do večeri zamijeniti slab do umjeren maestral. Najviša temperatura u gorskom području od 25 do 28, a na Jadranu većinom 30 ili 31 stupanj.



U Dalmaciji sunčano i vruće uz temperaturu do 32 stupnja. Ovu će ljetnu vrućinu poslijepodne ponegdje ublažavati povremeno umjeren vjetar zapadnih smjerova.



More je posvuda povoljno za kupanje uz ugodnu toplinu od 25 do 27 stupnjeva. No, svakako valja se zaštititi od štetnog sunčevog UV zračenja, čiji će indeks u većini krajeva biti vrlo visok.



Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Od utorka poslijepodne na istoku prolazno umjerena naoblaka uz malu mogućnost za poneki pljusak, osobito u srijedu. Vjetar slab, a temperatura zraka u blagom porastu.



Na Jadranu pretežno sunčano. Jedino od utorka, ponegdje na krajnjem jugu uz umjeren porast naoblake može biti ponekog pljuska, ponajprije u Konavlima. U noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim vjetar s mora.

U drugom dijelu tjedna pretežno sunčano i vrlo toplo ili vruće. No, mjestimice uz umjeren razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska što je, kako sada stoji, najviše izvjesno za vikend.

