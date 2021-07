Vremensku prognozu za subotu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Barem djelomice sunčano i ugodno toplo, uglavnom ne i prevruće, baš onako kako treba: suma summarum je petka. Pred nama je još jedan prilično lijep, isto tako i sunčan i taman topao dan, da ne bude kako smo uvijek s vremenom nezadovoljni. Mala mogućnost za pljusak stoji u kopnenom dijelu zemlje, prije svega u zapadnoj Slavoniji, no ona i nije osobito velika, a kratki ljetni pljusak u ovo sušno vrijeme, može i dobro doći.

Razlog je pritjecanje svježijeg i povremeno vlažnog zraka u sjeverozapadnoj struji. Zato i u petak ima nešto naoblake. U subotu će u većini krajeva ipak biti malo stabilnije.

Novo jutro, bit će djelomice ili pretežno sunčano te ugodno. U unutrašnjosti još jednom svježe, od 13 do 17, a na Jadranu 20-ak do 24 stupnja. U Slavoniji će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura: kasnije vjetar s mora.

I danju će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te će se zadržati ugodno i vrlo toplo uz temperaturu oko 28 stupnjeva.

Prema istoku, u Slavoniji, uz jači razvoj oblaka moguć je i pokoji pljusak u poslijepodnevnim satima. Inače, također barem djelomice sunčano i isto ugodno. Bit će nešto sjeverozapadnog vjetra, a temperatura uglavnom kao i na zapadu, oko 28 stupnjeva.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje i sjeverni Jadran i gorske krajeve. U gorju tek povremeno malo oblaka. Temperatura će najčešće biti između 25 i 30 stupnjeva. U gorju bliže 25, na Jadranu oko 30. Nakon bure, danju će puhati jugozapadnjak.

I u Dalmaciji će u subotu prevladavati sunčano. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti uglavnom oko 30, do 32 stupnja.

Temperatura mora je većinom od 24 do 26, nešto toplije oko Rijeke: Opatija 27, a malo svježije podno Velebita, Mali Lošinj i južnije Zadar, oko 23.

UV indeks će u unutrašnjosti sutra biti uglavnom visok, a u gorju i na Jadranu vrlo visok. Čuvajte se opeklina i ako su vam ovo prvi dani na suncu, izbjegnite ono podnevno: nema velike vrućine da vas potjera u hlad, pa vjetar i ugodna temperatura mogu prevariti: sunce će itekako ovih dana peći.

Od nedjelje kratkotrajno pogoršanje

Nakon sunčane subote, u nedjelju nas očekuje porast naoblake, i to prvo na zapadu gdje već može biti mjestimične kiše. Visinski poremećaj koji nam to nosi premještat će se dalje i do ponedjeljka proširiti oblake na ostatak unutrašnjosti: pa je kiša u ponedjeljak moguća i drugdje. Od utorka ponovno sunčano i sve toplije, a u drugoj polovici tjedna će onda opet biti i prilično vruće.

Više oblaka u nedjelju i na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu gdje se lokalno očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Lovci na oluje, noć na ponedjeljak je vaše vrijeme: samo oprezno. U ponedjeljak bi potom pljuskova moglo biti i na jugu, no brzo će se i razvedravati pa će u utorak već biti sunčano. Na moru u nedjelju jugo, no početkom tjedna već sjeverozapadnjak i ponegdje bura.