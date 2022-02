Tjedan pred nama bit će u znaku promjenjivog vremena, stiže nam i jaka južina. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Stiže nam promjena vremena. Ne u sve krajeve istodobno, barem što se oborine tiče, no nakon sunca u nedjelju, od ponedjeljka ipak nešto oblačnije. Cijeli tjedan bit će dosta promjenjivo, u smislu izmjene sunčanih razdoblja i onih s više oblaka, no uz to, mjestimice će biti i oborina – na moru u utorak i pljuskova praćenih grmljavinom.

U ponedjeljak kiša uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran i u gorskoj Hrvatskoj, dok kišovito poslijepodne i krajem dana može biti i na istoku zemlje.

Razlog promjeni vremena je u pristizanju vlažnog i nestabilnog zraka sa zapada, ispred doline koja se pruža centralnom Europom, no produbit će se i spustiti južnije te potom podržati stvaranje ciklone u Sredozemlju. To će se događati u noći na utorak pa će tako upravo u utorak oborine kod nas biti češće, rasprostranjenije i mjestimice intenzivnije.

U ponedjeljak ujutro na Jadranu i u predjelima uz Jadran promjenjivo oblačno, osobito na sjevernom i srednjem dijelu. Više sunca u središnjim i posebno istočnim krajevima, ali samo u početku. Oblaci će se već sredinom dana dobrim dijelom proširiti na veći dio zemlje. Kiša prijepodne uglavnom na moru i u gorskom području. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno, a potom i jako jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -6 do -1, a na Jadranu većinom od 4 do 9 stupnjeva.

Promjenjivo će u središnjoj Hrvatskoj biti i poslijepodne. Sunčana razdoblja i koja kap kiše, tek južnije, u Banovini. Uz umjeren južni i jugozapadni vjetar bit će i malo toplije – oko 11 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji poslijepodne i prema kraju dana također stoji mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar s juga, a temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će prevladavati oblačno, povremeno i kišovito, na moru uz umjereno i jako jugo, a u gorju jugozapadnjak. U najvišem gorju bit će moguće i malo susnježice ili snijega, no vjerojatnije ujutro. Dnevna temperatura, u gorju od 4 do 8, a na moru većinom oko 11, 12 stupnjeva.

I u Dalmaciji sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura će biti najčešće između 10 i 14 stupnjeva. U najvišim predjelima unutrašnjosti Dalmacije isto je moguće malo susnježice ili snijega.

Vrijeme će i idućih dana biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja te postupno i toplije. U utorak povremeno kiša, i dalje češća u gorskim predjelima. U najvišem gorju može pasti malo snijega. Od srijede uglavnom suho, ali ne i posve stabilno pa ne možemo isključiti koju kap kiše niti u drugoj polovici tjedna. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, u srijedu prolazno sjeverozapadnjak. Toplije, i svakako iznad prosjeka za sredinu veljače.

Na Jadranu i u utorak povremeno kiša, ali i pljuskovi s grmljavinom. Od srijede sunčanije, no uz prolazno povećanu naoblaku isto lokalno može biti još malo kiše, osobito u srijedu ujutro na jugu. U utorak jaka južina, pa prolazno sjeverozapadnjak, a od sredine tjedna ponovno južni i jugozapadni vjetar. I na moru ukupno, u novom tjednu ipak malo toplije.

