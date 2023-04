Na vidiku i dalje nema stabilizacije vremena. I dalje slijedi izmjena sunčanih i kišnih razdoblja. Vremensku prognozu donosi meterolog Ivan Čačić.

Proljetno, promjenljivo, ali i sve toplije vrijeme nastavit će se do sredine slijedećeg tjedna. Najviše sunčanih razdoblja bit će na Jadranu. Zatim u četvrtak očekujemo novo jače naoblačenje ponegdje i obilne oborine.

Na vrijeme će najviše djelovati ovaj ciklonalni vrtlog iz istočnog Sredozemlja zbog čega će na Jadranu biti dosta bure. Njegov će utjecaj zatim zamijeniti pritjecanje toplijeg oceanskog zraka sa zapada Europe. Izraženiji prodor stići će nam u četvrtak s kojim očekujemo i osjetno osvježenje.

Ujutro na Jadranu barem djelomice sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je uz više oblaka još moguća slaba kiša, ponajprije u Dalmaciji, dok u Gorskoj Hrvatskoj može biti i malo susnježice i snijega.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Na Jadranu dosta vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, mjestimice i s olujnim udarima, osobito podno Velebita gdje će biti na snazi narančasti Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od jedan do šest, a na Jadranu šest do 11 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj nastaviti će se promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i biti će uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima još prijepodne ponegdje u Posavini može biti slabe kiše. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se poslijepodne. I ovdje vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana još može biti slabe kiše, a u višim predjelima i slabe susnježice. Više sunčanih razdoblja poslijepodne. Na Jadranu će prevladavati sunčano.

U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu vrlo vjetrovito, uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u gorskom području oko 11, a na Jadranu od 15 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano uz više oblaka prijepodne kad mjestimice može biti slabe kiše, prije svega na jugu. Puhat će umjerena i jaka, ponegdje na udare i olujna bura. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U unutrašnjosti u utorak i srijedu i dalje promjenljivo sa sunčanim razdobljima i svakim danom sve toplije. U četvrtak sa zapada jače naoblačenje s kišom, zatim uz umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak i zamjetnim osvježenjem.

Na Jadranu u utorak i srijedu djelomice sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. U četvrtak jačat će jugo koje će pratiti i jače naoblačenje s kišom te pljuskovima i grmljavinom.

Prema današnjim proračunima, jači poremećaj u četvrtak posvuda će u nastavku tjedna donijeti dosta kišovito vrijeme. No, rješenja su još nemaju prihvatljivu pouzdanost.

