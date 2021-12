Planove za vikend trebat ćete prilagoditi vremenu jer bit će hladno i vjetrovito. Detalje donosi meteorologinja Ana Bago Tomac.

Početak vikenda donosi kišu i to lokalno opet jaku i obilnu, u unutrašnjosti susnježicu, a u gorju snijeg, no najveće probleme stvarat će ipak jak vjetar - odnosno jaka i olujna bura koja će pojačavati do orkanskih udara i zbog koje će snijega povremeno biti na obali i na otocima. Sve u svemu hladan zimski dan, ali kiša i snijeg padat će samo sutra - od nedjelje suho, ali ostaje još hladno i vjetrovito.

Na vrijeme kod nas utjecat će premještanje ciklone sa središtem u južnoj Italiji.

Jutro u cijeloj zemlji u subotu bit će vjetrovito uz oblake i kišu, a u višim područjima, osobito u gorju središnjeg dijela i u Lici očekuje se snijeg. Najviše problema stvarat će olujni i orkanski udari bure koji će nositi snijeg i na obalu. Vikend će početi i niskim temperaturama, bit će hladno u cijeloj zemlji, a na Jadranu će se ovih četiri do osam stupnjeva činiti manje zbog jakog vjetra.

Poslijepodne slijedi prestanak kiše i snijega, a krajem dana i razvedravanje, najprije na sjeveru. Bit će hladno i vjetrovito, puhat će umjeren sjeverac ili sjeveroistočnjak, u gorju s jakim udarima. Malo snijega padat će još na jugu regije.

Oblačno uz povremenu susnježicu, a u gorju snijeg i na istoku. Temperatura će se podići najviše do četiri Celzijeva stupnja, a poslijepodne će i ovdje zapuhati umjeren do jak sjeverac

Teško je reći hoće li u subotu više problema donijeti snijeg ili orkanski udari bure zbog kojih će snijega biti i na obali. U Istri će biti gotovo bez kiše, a južnije povremena kiša ili susnježica. Glavnina snijega padat će poslijepodne u Lici.

Jača i obilnija kiša opet je moguća u unutrašnjosti Dalmacije gdje će osim kiše povremeno padati i susnježica, u višem gorju i snijeg. Nakon jakog juga ujutro, poslijepodne će i ovdje zapuhati olujna bura.

Sljedećih dana na kopnu će biti hladno i većinom oblačno, a u ponedjeljak se niski oblaci i magla mogu zadržati cijeli dan uz povremen, uglavnom slab snijeg ili rosulju.

Na Jadranu pretežno sunčano, ali u nedjelju još i jako vjetrovito-olujna bura i tramontana slabjet će, ali i ovdje ostaje prilično hladno.

