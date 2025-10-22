Stiže pogoršanje vremena: Meteorolog otkrio koji će dio zemlje kiša i grmljavina prvo zahvatiti

Veći dio Europe, pa tako i naše zemlje prekriva vrlo razvijen ciklonalni vrtlog u kojem se prema se nama premješta jak frontalni poremećaj ispred kojeg će nam sutra s juga još snažnije pritjecati topao i vrlo vlažan zrak.

Glavnina poremećaja zahvatit će nas na potkraj sutrašnjeg dana i u noći na petak, a novi izražen prodor posvuda slijedi u nedjelju.

U četvrtak ujutro i prijepodne većinom umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u gorskom području i na sjevernom dijelu Jadrana oblačno i vrlo vjetrovito mjestimice s kišom, ponegdje i obilnom, na što već od jutra upozorava narančasti meteoalarm.

U Dalmaciji ponegdje grmljavinski pljusak. Posvuda vjetrovito, uz umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu jugo u jačanju na jako i olujno. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj poslijepodne promjenljivo sa sunčanim razdobljima, a uglavnom navečer i u noći mjestimice kiša, a mogući su pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren i jak, u gorju ponegdje na udare i olujan vjetar s jugozapada i juga. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stupnja.

U istočnim predjelima promjenljivo, a uglavnom navečer i u noći mjestimice kiša. Vjetar umjeren do jak vjetar južni i jugoistočni. Bit će iznadprosječno toplo ponegdje i do 24 stupnja.

U dijelovima zemlje vrlo vjetrovito uz kišu i pljuskove

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, oprez, jer će biti vrlo vjetrovito uz kišu i pljuskove, na Jadranu i grmljavinsko nevrijeme. Oborina će ponegdje biti obilna što može stvarati i bujične poplave. U gorju umjeren i jak u višim predjelima i olujan jugozapadnjak, a na Jadranu jako i olujno jugo koje će navečer okretati na jugozapadnjak. Najviša temperatura od 16 do 21 stupnja.

U Dalmaciji vjetrovito s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito navečer, kad je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Jugo će jačati na jako i vrlo jako, a navečer okretati na jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 21 stupnja.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno. U petak i u drugom dijelu nedjelje mjestimice kiša, pljuskovi grmljavina. U subotu ujutro ponegdje moguća magla. U petak će prolazno zapuhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, a temperatura u postupnom padu.

Na Jadranu vrlo promjenjivo i nestalno, mjestimice s kišom, u petak i drugom dijelu nedjelje i grmljavinskim pljuskovima, a u Dalmaciji i obilnijom oborinom. Puhat će umjeren do jak, na udare i olujan zapadnjak koji će u petak poslijepodne malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U subotu i nedjelju većinom umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura u manjem padu.