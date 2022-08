Posljednji dani srpnja i prvi dani kolovoza pripadaju vrhuncu ljeta: većinom suho, sunčano i iznimno toplo. A kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana, otkriva nam meteorolog Darijo Brzoja u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.

Prema današnjim izračunima, vruće ostaje do daljnjega, a osvježenju se možemo nadati jedino uz sporadične pljuskove i nestabilnosti koje će biti uglavnom lokalnog karaktera. I to se odnosi zapravo više na sjeverni i sjeverozapadni dio zemlje.

Veći dio obale i otoka, nažalost, do daljnjega ostaje bez kiše. Dvosjekli je to mač kad je riječ o turističkoj sezoni. Svi vole sunce i more, ali bez pitke vode, nema ni turizma, a u konačnici ni hrane.



Uz prolazak doline, u utorak će se jedna gotovo iščezla fronta premještat sjevernije, ali u našoj blizini, pa bi moglo biti ponekog pljuska i na našem području. Iza tog, ponovno stabilno, suho i prema kraju tjedna sve više vruće.

Jutro

Jutro će uglavnom biti pretežno sunčano, na sjeverozapadu i u gorskom području uz promjenjivu naoblaku pri čemu je tu moguć i poneki pljusak ili kratkotrajna kiša.

Najsunčanije će biti na jugu. Na moru, s osobito južnije u početku će puhati bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Mogućnost za sporadične pljuskove u središnjoj Hrvatskoj stoji i poslijepodne. No bit će i barem djelomice sunčano te toplo uz temperaturu od 28 do 30 stupnjeva.

Slavonija

Ponekog pljuska poslijepodne može biti i na našem istoku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 30, 31 stupanj.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj nestabilnosti se kroz malo kiše ili pljusak mogu pokazati od jutra, a i na sjevernom Jadranu ne isključujemo mogućnost sporadičnih pljuskova, ponajprije u Istri i na širem riječkom području.

Drugi dio dana pak ovdje izgleda sunčanije. Nakon bure, poslijepodne će puhati većinom sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorju od 25 do 29, a na moru oko 31 stupanj.

Dalmacija

U većem dijelu Dalmacije prevladavat će sunčano te će se nastaviti vruće. Jedino u zaleđu poslijepodne može biti ponekog pljuska. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 31 i 34 stupnja.

Temperatura mora i UV-indeks

Temperatura mora u Dalmaciji je od 23 do 25, a na sjevernom Jadranu uglavnom između 25 i 27 stupnjeva. UV-indeks će u najvećem dijelu naše zemlje sutra biti visok.

Sjevernije uz više oblaka lokalno umjeren, a isto tako na Jadranu, poglavito na jugu, ponegdje i vrlo visok. S obzirom na to da je ovdje riječ o prosječnom UV indeksu za cijeli dan, i dalje je bitno za najjačeg sunca više vremena ipak provoditi u hladu.

Tri dana kopno

Od sredine tjedna vrijeme će ponovno posvuda biti sunčano, a prema vikendu i sve više vruće. U kopnenom dijelu zemlje tek umjeren dnevni razvoj oblaka, no bez kiše. Temperatura ide preko 30, krajem tjedna i do 35 stupnjeva.

Tri dana more

I na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano te će se nastaviti vruće. Ujutro burin, danju maestral. Temperatura kao i do sad ili malo viša, bliže 35 nego 30 stupnjeva, poglavito prema kraju tjedna.

