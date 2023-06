Jeste li već pospremili kišobrane? Mogli bi vam još zatrebati, a što nas čeka idući tjedan?

Jedna od većih razlika između vremena u nedjelju i vremena posljednjih dana je što u nedjelju kiše i pljuskova može biti već od jutra, a lokalno će ih biti i u subotu i u noći.



Nedjeljno jutro umjereno, na kopnu i pretežno oblačno. Više sunca imat ćemo na obali, a više oblaka u unutrašnjosti, pa je ovdje i znatno veća mogućnost za povremenu kišu i pljuskove. Oni će biti lokalni, ali relativno česti, a moguća je i grmljavina. Bit će vjetrovitije nego posljednjih dana, puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na obali umjerena bura i zbog toga će se činiti svježije nego u subotu. Najniža temperatura oko 15 u unutrašnjosti te oko 20 na Jadranu.

Poslijepodne će se djelomično razvedravati u kopnenim krajevima, pa će u središnjoj Hrvatskoj biti više sunčanih razdoblja nego u nedjleju ujutro, ali sa sunčevom energijom raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu koji će biti lokalni, no ponegdje jače Izraženi, osobito prema istoku. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a maksimalna će temperatura biti oko 23, sve u svemu svježije nego u subotu.

U Slavoniji također malo više sunca, bit će djelomice sunčano, ali uz veliku vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji će lokalno biti izraženiji, a moguće je i nevrijeme praćeno obilnijom kišom. Bit će malo vjetrovitije, puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz 22, 23 Celzijeva stupnja.

U Istri i na Kvarneru nedjeljno poslijepodne sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko je moguć poneki kratak pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre. Bura će jačati, osobito navečer, kad će puhati umjereno do jako. Temperatura će biti oko 27. U Gorskom kotaru i Lici oblačnije i nestabilnije. Ovdje će često biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak uz najvišu temperaturu oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji, na obali većinom sunčano, dok će u unutrašnjosti nedjeljno poslijepodne biti oblačnije, uz veliku vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Poneki pljusak može doći i do obale, osobito u južnijim predjelima, od Šibenika do Dubrovnika. Puhat će umjerena, bura i tramontana, uz temperaturu oko 27.

Novi tjedan u unutrašnjosti počinje sunčano. U ponedjeljak uz malu mogućnost za poneki pljusak u gorju. Tad će biti i malo vjetrovitije. U utorak i srijedu uglavnom suho. Jutra će biti malo svježija, a danju ugodno, oko 24 stupnja.

Na obali sunčano. U ponedjeljak i vjetrovito, uz umjerenu do jaku buru. U utorak će ona Oslabjeti i okrenuti na maestral, dok će srijedu zapuhati jugo, pa će biti malo oblačnije. Temperatura ujutro oko 19, danju 26 do 28.

U svakom slučaju, novi tjedan počinje stabilnije i sunčanije. Znatno je manja mogućnost za kišu i pljuskove kojih će uglavnom biti samo lokalno u gorju. Zatim u drugoj polovini tjedna ponovno češća kiša, pljuskovi i grmljavina. Uz to, sljedeći će tjedan posvuda biti pomalo vjetrovito i nešto malo manje toplo.

