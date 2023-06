Kakvo nas vrijeme čeka za vikend? Detalje zna meteorolog Ivan Čačić

Subotnje jutro i prijepodne u većini krajeva djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Uglavnom u zapadnim i gorskim krajevima unutrašnjosti te na Sjevernom Jadranu ponegdje uz više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova i grmljavine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka u kontinentalnom području od 11 do 16, na obali i otocima od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i u subotu od sredine dana mjestimice će uz jači razvoj oblaka biti pljuskova i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura: 25 ili 26 stupnjeva.

Poslijepodne i u istočnim predjelima također nestabilno, mjestimice uz kratkotrajnu kišu ili pljuskove i grmljavinu. Temperatura većinom oko 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu, a ponegdje može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku pa i dalje valja računati na lokalne nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu poslijepodne ponegdje će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 21 Gorskom Kotaru do 26 stupnjeva na moru.

U Dalmaciji djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Lokalno može biti pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Poslijepodne će zapuhati umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, mjestimice i s jakim udarima. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

U unutrašnjosti još u nedjelju mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti i izraženiji. Na početku sljedećeg tjedna sunčanije i uglavnom suho. U nedjelju i ponedjeljak puhat će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, mjestimice i s jakim udarima koji će zatim oslabjeti. Temperatura zraka u blagom padu.

Na Jadranu u nedjelju će također mjestimice biti pljuskova i grmljavine, ponegdje i izraženijih. Zatim sunčanije i uglavnom suho. Zapuhat će bura i to nedjelju najprije na sjevernom dijelu gdje će podno Velebita povremeno biti i jaka, a zatim će u utorak posvuda slabjeti.

Čini se da u drugoj polovici tjedna možemo očekivati nove lokalne nestabilnosti i oborine, osobito sljedeći vikend.

