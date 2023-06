Nastavlja se nestabilno vrijeme: Pogledajte gdje će biti najviše sunca, ali i u kojim se dijelovima Hrvatske (opet) očekuje kiša

Za održavanje ovakvog tipa vremena glavni je krivac vlažan i nestabilan zrak koji se uporno zadržava iznad većeg dijela naše zemlje i uz dnevno zagrijavanje stvara kišne i grmljavinske oblake. U tome mu pomaže prostrano polje sniženog tlaka zraka u prizemlju i blago izražena ciklonalna aktivnost po visini.

Ujutro u unutrašnjosti bit će djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar posvuda slab, pa će ponegdje biti magle, osobito po kotlinama i u dolinama rijeka. Jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a na Jadranu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.

Od sredine dana u središnjoj Hrvatskoj mjestimice jači razvoj oblaka pa valja računati na pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije. Vjetar većinom slab, no uz grmljavinske aktivnosti ponegdje može prolazno biti i jak. Najviša temperatura većinom 25 ili 26 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme, od sredine dana s lokalnim pljuskovima i grmljavinom bit će i u istočnim predjelima. Poslijepodne temperatura ponegdje do 27 stupnjeva.

Lokalnih će pljuskova i grmljavine poslijepodne biti i u gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre kao i na širem riječkom području. Vjetar većinom slab. Poslijepodne će na Jadranu zapuhati umjeren jugozapadnjak. Ugodno toplo uz najvišu temperaturu od 20 do 24, na Jadranu oko 26 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i također vrlo toplo. Poslijepodne u zaleđu ponegdje može doći i do jakog razvoja grmljavinskih oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo uz česta sunčana razdoblja, no i dalje nestabilno pa će uglavnom od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine, lokalno moguće i izraženijih. U ponedjeljak sunčanije, uz manju vjerojatnost za pokoji lokalni pljusak. Od nedjelje puhat će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, mjestimice na udare i jak. Temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu će prevladavati sunčano i vrlo toplo. No, za vikend je uz prolazno više oblaka lokalno moguć poneki pljusak. U nedjelju će na sjevernom Jadranu zapuhati umjerena i jaka bura, koja će se u ponedjeljak proširiti i duž cijele obale.

Po svemu sudeći, od sredine sljedećeg tjedna ponovno možemo očekivati nove izraženije oborine, osobito u Dalmaciji u četvrtak. Naravno, to još treba potvrditi u prognozama koje slijede.

