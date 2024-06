Pred nama su sunčani i topli dani, ali na jednu stvar u petak treba posebno paziti

Visinska ciklona koja se posljednjih dana zadržavala nad Italijom i Hrvatskom, konačno se pokrenula. Odmiče prema istoku i pri tome slabi. Prizemno nam pak jača anticiklona, pa su pred nama sad stabilniji, sunčaniji i topliji dani. Ipak, rijetko još može biti ponekog pljuska.



U petak ujutro, u većini Hrvatske sunčano. Samo će u Slavoniji biti oblačnije, tamo umjereno do pretežno oblačno, i pri tome može pasti malo kiše. S druge strane, na zapadu unutrašnjosti te u Lici, lokalno će biti jutarnje magle, koja se može malo dulje zadržati, sve do osam sati. Na obali zato većinom vedro.

Vjetar će biti slab, na Jadranu slab do umjeren, tamo će puhati burin, a zatim prema podnevu maestral. Najniža temperatura zraka 15 u gorju, oko 18 u nizinama te oko 21 na obali.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano. Uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno može pasti kratak pljusak, pri čemu je veća vjerojatnost za to u istočnijim i sjevernijim predjelima. Vjetar će biti slab i bit će toplije nego danas, pa i pomalo sparno, oko 30 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji djelomice sunčano s umjerenom naoblakom. Ovdje je i nešto veća mogućnost za kraće, lokalne pljuskove u poslijepodnevnim satima, osobito na istoku. No zatim će se prema večeri razvedravati i sve je manja mogućnost kiše. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar uz temperaturu oko 29.

U Istri, Primorju i gorju sunčan petak. Na obali će biti i pretežno vedro, a u Gorskom kotaru i Lici uz malu do umjerenu naoblaku i pri tome postoji mala mogućnost za kratak pljusak. Uz more će puhati slab do umjeren maestral, s temperaturom oko 30, a i u gorju će biti vrlo toplo, pa i pomalo vruće, od 25 do 29.



Sunčano, većinom vedro i vruće, bit će i u Dalmaciji. Samo lokalno uz malo oblaka. Puhat će umjeren, a na srednjem i južnom dijelu povremeno i jak, maestral, i on će donositi ugodu, ublažavati vrućinu, maksimalna će temperatura inače biti između 30 i 33, u Šibeniku i do 34.



UV indeks će u petak biti visok i vrlo visok, samo u Slavoniji umjeren. U većini Hrvatske imat ćemo manje oblaka nego posljednjih dana, pa treba više paziti na sunčeve zrake, najbolje je kloniti se sunca između 11 i 16 sati.



Sunčani i vrući dani su pred nama. Na kopnu u subotu poslijepodne rijetko može pasti poneki pljusak, no tamo gdje uopće bude tako nečega, trajat će manje od pola sata. U nedjelju još malo toplije nego u subotu, temperatura će tad rasti do 34 pa će biti vrlo vruće. Zatim početkom sljedećeg tjedna novo pogoršanje, nova fronta, tako da će ponovno Osvježiti, uz češće pljuskove.

Na Jadranu još više sunca i manje oblaka nego na kopnu. Ovdje će biti i pretežno vedro. U subotu s maestralom koji će ugodno osvježavati. Zatim u nedjelju, koja će još uvijek biti sunčana, Okreće na jugo, što je najava pogoršanja koje će u ponedjeljak dijelom zahvatiti i obalu, sjeverne predjele, no to će biti samo lokalni i povremeni pljuskovi. Opet će se malo teže spavati, noću će najniža temperatura biti oko 24, dok će danju rasti do 33.



Vikend dakle sunčan i vruć u cijeloj zemlji. Vraćaju nam se temperature od 30-ak stupnjeva. Pri čemu će nedjelja biti toplija, tad očekujemo 32 do 35. Treba još spomenuti, da je u subotu moguć poneki kratak i lokalan pljusak u popodnevnim satima, iako će to više biti iznimka nego pravilo.

