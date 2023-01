Vremenska slika koja se već danima održava iznad gotovo cijele Europe po svojoj strukturi je tipična za ljeto, a ne zimu. Isto će vrijeme, pokazuje vremenska prognoza, s nama biti i tijekom idućih dana.

U srijedu ujutro će biti oblačno, prije svega u sjeverozapadnom dijelu zemlje, a u gorskom području ponegdje može biti neznatne kiše. U unutrašnjosti će mjestimice biti magle, a u Dalmaciji će, ponajprije na južnom dijelu, biti djelomice sunčano. Na Jadranu će mjestimice puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Ujutro će vrijeme i dalje biti iznadprosječno toplo, uz najnižu temperaturu u unutrašnjosti većinom od četiri do devet, a na moru između osam i 12 Celzijevih stupnjeva.

U prvom dijelu dana će u središnjoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno. Poslijepodne će biti sunčanije uz slab do umjeren jugozapadnjak i najvišu temperaturu od oko 12 ili 13 stupnjeva.

U istočnim predjelima će prijepodne vrijeme biti promjenljivo oblačno, mjestimice uz maglu, ponajprije u Posavini. Poslijepodne će i ondje biti sunčanije.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prijepodne će prevladavati oblačno vrijeme, a poslijepodne su mjestimice moguća kraća sunčana razdoblja. U gorju će puhati slab vjetar, a na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području iznosit će od devet do 11, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice, na jugu i pretežno sunčano, ponegdje uz umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi od 13 do 16 stupnjeva, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Sljedećih dana u unutrašnjosti će i dalje za ovo doba godine biti neuobičajeno toplo. Ujutro će ponegdje biti magle, a danju će vrijeme biti promjenljivo. U gorju će biti oblačnije, mjestimice uz malo kiše. Vjetar će biti slab, a u četvrtak te krajem subote puhat će umjeren jugozapadnjak.

Na Jadranu će tijekom idućih dana i dalje biti razmjerno toplo. U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu oblačnije, mjestimice uz malo kiše. U četvrtak će ondje padati slaba kiša, koja je moguća ponegdje i u sjevernoj Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a potkraj subote na sjevernom dijelu će doći do okretanja na jugozapadnjak.

