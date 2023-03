U četvrtak će posvuda biti iznadprosječno toplo i vrlo vjetrovito. U petak nam stiže atmosferski poremećaj iza kojeg će u subotu početi prodirati hladniji zrak sa sjevera kontinenta pa će za vikend najprije u unutrašnjosti, zatim i na Jadranu, prolazno osvježiti.

U četvrtak ujutro će vrijeme posvuda biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te će biti i vjetrovito i iznadprosječno toplo. U gorju i na Jadranu će mjestimice biti malo kiše. U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak jugozapadnjak koji u gorju može imati i olujne udare, a na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak te južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom će iznositi od šest do 11, a na Jadranu od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno i vjetrovito sa sunčanim razdobljima, a samo ponegdje još može pasti malo kiše. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, ali će vjetar prema kraju dana oslabjeti. Vrijeme će biti iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu od oko 19 stupnjeva.

I u istočnim predjelima će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima koje će pratiti vjetar i toplo vrijeme. Poslijepodne može mjestimice biti kiše, a lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak i zapadnjak, prolazno na udare i olujan, ali će navečer oslabjeti. Poslijepodne će se temperatura penjati do 19 stupnjeva, tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na sjevernom Jadranu će biti vrlo promjenljivo uz kišu, no bit će i sunčanih razdoblja i to najčešće poslijepodne. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u višim predjelima i s olujnim udarima, a poslijepodne će na Jadranu uz jugozapadnjak puhati i južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura u gorskom području će iznositi od 11 do 14, a na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme također biti dosta promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na sjevernom dijelu može pasti malo kiše. Puhat će umjereno, povremeno i jako jugo, a najviša temperatura će iznositi 16 ili 17 stupnjeva.

U petak nam stiže atmosferski poremećaj iza kojeg će u subotu početi prodirati hladniji zrak sa sjevera kontinenta pa će za vikend najprije u unutrašnjosti, zatim i na Jadranu, prolazno osvježiti.

Vrijeme će u unutrašnjosti u petak i dio subote biti promjenljivo oblačno i iznadprosječno toplo. Mjestimice će padati kiša, a na istoku zemlje u petak su mogući pljuskovi i grmljavina. U subotu će prolazno zapuhati umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak uz pad temperature zraka. U nedjelju će doći do postupnog razvedravanja i svježijeg vremena, osobito ujutro.

Na Jadranu će u petak i subotu biti promjenljivo oblačno i razmjerno toplo. Mjestimice će padati kiša, a uglavnom u Dalmaciji mogući su pljuskovi i grmljavina. U nedjelju će doći do postupnog razvedravanja. U petak će puhati umjereno i jako jugo, a u subotu će zapuhati bura, podno Velebita u nedjelju na udare i olujna s kojom će i temperatura postupno pasti.

