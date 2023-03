Dio Velike Britanije bori se sa snijegom.

Dijelovi Velike Britanije su pod snijegom. Met Office je priopćio kako su se temperature u Kinbraceu u Highlandsu spustile na -15,2 preko noći, što je bila najhladnija noć u godini dosad, javlja Guardian.

Met Office je izdao nekoliko žutih vremenskih upozorenja za snijeg i led, koji mogu dovesti do problema u prometu.

Yellow warning of snow, ice affecting Northern Ireland https://t.co/7DhN4gwG0q pic.twitter.com/sVi3InIJx5 — Met Office - Northern Ireland (@metofficeNI) March 7, 2023

Upozorenja za srijedu pokrivaju sjevernu i istočnu Škotsku te Sjevernu Irsku i južnu Englesku. Prognostičari napominju da će u većini mjesta snijeg nastaviti padati do petka. Žuto upozorenje za snijeg i led također pokriva London i jug zemlje.

Vremenska prognoza za Veliku Britaniju upozorava također na padaline na području južne Engleske i južnog Walesa. U prekidu su letovi na aerodromima Heathrow, London City i Gatwicku, javlja Sky Scan World.

Currently holding due in to Heathrow and London city airport.. pic.twitter.com/2y6IzOEkHd — SkyScanWorld ✈️🚁📡 (@scan_sky) March 8, 2023

Dale Hipkiss, nacionalni upravitelj mreže u National Highways, pozvao je vozače da spakiraju osnovne potrepštine u svoja vozila - u slučaju da ostanu zaglavljeni u snijegu.

"Držanje kompleta bitnih stvari poput svjetiljke i tople odjeće u svojem vozilu može biti ključno", javlja Sky News.

Obustavljeni su letovi i u zračnoj luci Bristol. Zatvorene su i neke škole u Velikoj Britaniji. Wizz Air koji je trebao sletjeti u zračnu luku Bristol preusmjeren je u zračnu luku Birmingham.

U prekidu su i mnoge željezničke linije. Sky News ima popis svih linija koje su u prekidu.

Freezing weather brings snow and ice to London and other parts of the UK, putting a strain on the country’s power and transport networks https://t.co/DjteJd7LrA — Bloomberg (@business) March 8, 2023

The Bristol Airport teams are working hard on snow clearing operations, but as the snow continues to fall, flight operations have been suspended until 1100. For the latest flight information please check with your airline. pic.twitter.com/IFaFw4QuuR — Bristol Airport (@BristolAirport) March 8, 2023