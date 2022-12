Prema očekivanju, u utorak je u Hrvatsku prodrla manja količina vlažnog i malo svježijeg oceanskog zraka. No, vremenska prognoza pokazuje da se već u srijedu u većini krajeva Lijepe naše očekuje postupno smirivanje vremena uz barem djelomično kidanje naoblake.

U srijedu ujutro će posvuda biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, osobito u Dalmaciji, gdje će mjestimice padati kiša. Bura će oslabiti pa će vjetar s početkom dana posvuda biti slab. Vremenska prognoza pokazuje da će u unutrašnjosti jutro biti osjetno hladnije, ponegdje i maglovito, uz temperaturu od nula do četiri stupnja. Istovremeno će na Jadranu biti od osam do 13 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će u nastavku dana biti pretežno ili djelomice sunčano, mjestimice uz promjenljivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura iznosit će od sedam do devet stupnjeva.

U istočnim predjelima vrijeme će biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren, a poslijepodne će se temperatura penjati do osam ili devet stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognoze meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice oblačno, u gorju i prema otocima uz promjenljivu naoblaku. Poslijepodne će u gorju zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području bit će od sedam do devet, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenljivo, još ponegdje uz malo kiše, većinom u unutrašnjosti te na obali i otocima. Puhat će uglavnom slab vjetar promjenljiva smjera. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 11 u unutrašnjosti do 16 stupnjeva na jugu.

Do kraja godine će vrijeme u kontinentalnom dijelu biti promjenljivo i sve toplije, osobito u subotu. Mjestimične kiše povremeno će biti u gorskom području, a u petak i u većini krajeva unutrašnjosti. Stara godina, odnosno subota, bit će sunčanija i uglavnom suha. Puhat će umjeren, ponegdje u gorju povremeno i jak jugozapadnjak.

Na Jadranu će vrijeme tijekom narednih dana također biti promjenljivo i iznadprosječno toplo. U četvrtak će mjestimice biti kiše i to uglavnom na sjevernom Jadranu, a u petak i u Dalmaciji. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti u blagom porastu.

Vrijeme od Stare na Novu Godinu bit će iznadprosječno toplo. Samo će ponegdje u gorskom području i na sjevernom Jadranu biti malo kiše. Po svemu sudeći, nove izraženije oborine i hladnije vrijeme možemo očekivati od sredine sljedećeg tjedna. No, potvrdu o tome svakako valja potražiti u prognozama koje slijede.

