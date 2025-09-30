Prvi dani listopada bit će drugačiji nego prošlih godina: Meteorolog otkrio što nas čeka

Prvi dani listopada obično su topli i ugodni, no ne i ove godine. Mjesec počinjemo s oštrim zahladnjenjem zbog kojeg će mnogima krajem tjedna zatrebati i zimske jakne, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U srijedu ujutro očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, kojih će prijepodne više biti u Istri i u unutrašnjosti. U gorju i na moru, osobito u Dalmaciji, bit će oblačnije, a moguće je i malo kiše.

Ujutro će sa sjevera zapuhati vjetar, a na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita i u sjevernoj Dalmaciji s olujnim udarima. Na krajnjem jugu puhat će jugo i istočni vjetar. Pritom je moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 5 do 9, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva.

Vrijeme u nastavku dana

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Moguća je i poneka kap kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak i neće biti jako tople – očekuje se oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će biti promjenjivo uz sunčana razdoblja i mogućnost za slabu kišu. Puhat će sjeverac, a temperatura će biti oko 15 stupnjeva.

Najkraća sunčana razdoblja očekuju se u gorju, dok će ih poslijepodne najviše biti na sjevernom Jadranu. Rijetko je uz više oblaka moguća i kiša. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Na snazi je i meteoalarm: u srijedu žuto, a u četvrtak će ono postati narančasto. Temperatura će u gorju iznositi oko 10, a na sjevernom Jadranu do 20 stupnjeva. Temperatura mora bit će oko 23, odnosno bit će toplije u moru nego vani, na zraku..

Promjenjivo vrijeme očekuje se i u Dalmaciji, ali će više sunca biti na sjevernom dijelu. Na jugu je tijekom dana moguć i poneki pljusak s grmljavinom te kiša – osobito prema otvorenom moru. Umjerena i jaka bura s olujnim udarima širit će se južnije, no dobar dio dana na jugu će puhati istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji će se kretati do 22 stupnja.

Vrijeme tijekom idućih dana

Do vikenda će vrijeme u kopnenom području biti još i hladnije. U četvrtak i petak će puhati i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, koji će pojačavati osjet hladnoće. Mnogi će posegnuti za zimskim jaknama. Nebo će dijelom biti vedro uz promjenjivo naoblaku, a najsunčanije će biti u petak. Popuštanje ove neobične hladnoće očekujemo za vikend. No prije tog noći će biti sve bliže nuli, a u subotu ujutro može biti i mraza.

Na Jadranu će sljedećih dana biti djelomice ili pretežno sunčano. Više oblaka zadržavat će se na jugu. Puhat će umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, u četvrtak moguće i s orkanskim udarima. U subotu će oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će potom jačati. I na moru će pred vikend biti svježije, osobito uz buru.

Vikend bi mogao donijeti povratak izraženije topline, uz kišu i južinu. Ostvari li se ta nagla promjena, to bi mogao biti još jedan izazov za organizam.