Hoće li se vrijeme stabilizirati? Prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja

Ciklona koja nam je donijela svu ovu kišu polako odmiče prema jugu, u prizemnom sloju atmosfere zrak će se nad našim područjem postupno izmiješati i stabilizirati, no u Sredozemlju po visini će još neko vrijeme ostati hladnije i nestabilnije.

U ponedjeljak dio dana pozicionirat će se fronta zbog koje će se, u unutrašnjosti prije svega zadržati oblačno, pa i povremeno kišovito. Uglavnom prijepodne.

Očekuje nas, dakle, umjereno do pretežno oblačno jutro u kopnenom području, dok će duž Jadrana prevladavati većinom sunčano. Još uvijek neće biti posve stabilno, pa je na moru moguć i poneki pljusak, uglavnom na jugu.

U unutrašnjosti mjestimice kiša, a kidanje naoblake, poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na mahove jak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutarnja temperatura, na kopnu od 10 do 15, a na moru od 15 do 19 stupnjeva.

Poslijepodne, a osobito prema kraju dana u središnjoj Hrvatskoj smanjenje naoblake i razvedravanje. Još uvijek će biti barem malo sjeveroistočnog vjetra, dok se temperatura očekuje malo viša nego danas: oko 20 stupnjeva.

Toplije i u Slavoniji i Baranji. Ovdje će se vedriti nešto ranije pa bi poslijepodne već trebalo biti djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura od 20 do 23 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj oblačno će se zadržati veći dio dana, a i šanse za kišu ovdje stoje isto tako sve do večeri. Na sjevernom Jadranu zato prevladavat će sunčano, samo mjestimice i prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka bura, s olujnim udarima. Ali uz sunce bit će dosta toplije nego u unutrašnjosti, posebno u usporedbi s gorjem. Na moru od 23 do 26, u gorju sutra svega 15-ak stupnjeva.

U Dalmaciji će također prevladavati sunčano, ponegdje uz malo oblaka, a poneki pljusak bit će moguć uglavnom južnije u regiji. Puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura, na jugu poslijepodne prolazno vjetar s mora. Dnevni maksimum temperature očekuje se većinom između 24 i 28 stupnjeva. U zaleđu ipak malo manje toplo.

Temperatura mora je oko 23 ili 24, vrlo postupno uz ove promjene vremena i sve manje sunčeva zračenja i more se hladi. No još uvijek se može bez problema kupati.

U utorak stabilnije, barem djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, no danju će biti sunca i bit će toplije. Srijeda i četvrtak nose pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, pravo bablje ljeto.

U dobu smo godine kad se ljetno vrijeme još uvijek dobro drži na moru, i u ovo doba pomalo se vidi ta razlika u klimi između kopnenog i primorskog dijela zemlje. Jesen u pravilu prije stigne u unutrašnjost. Tako će i idućih dana duž Jadrana prevladavati sunčano i vrlo vrlo toplo vrijeme. U utorak još može biti jake bure, no slabjet će i sredinom tjedna u Dalmaciji i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Bablje ljeto, najmanje do vikenda. Za sad se vidi jedna fronta koja bi nas mogla okrznuti sa subote na nedjelju i prije svega u unutrašnjost, odnosno više na istok donijeti nešto kiše, no ništa to još nije zapravo sigurno. Moguće je da se sunčano i toplo nastavi i dalje. Dugoročne prognoze govore o iznadprosječnoj toplini i u idućim tjednima.

